Gli scienziati contraddicono le false verità di Trump sulle cause dell'autismo 

SDA

24.9.2025 - 13:38

Uno dei più popolari antidolorifici americani, venduto senza ricetta e usato in modo efficace durante la pandemia di Covid, secondo il presidente Donald Trump potrebbe essere la causa dell'autismo nei bambini se assunto in gravidanza. La comunità scientifica smentisce questa teoria. 

Gli scienziati contraddicono le affermazioni dell'amministrazione Trump. Le cause dell'autismo restano ancora in parte avvolte nel mistero e non si possono scientificamente correlare con l'uso di paracetamolo in gravidanza. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.09.2025, 13:38

Il paracetamolo contenuto nel Tylenol, secondo l'amministrazione di Donald Trump, che si basa su una serie di studi e ricerche effettuati negli ultimi mesi (e non su anni come fanno le ricerche scientifiche serie), potrebbe essere la causa dell'autismo.

I risultati delle ricerche menzionate sono contestati da una gran parte della comunità scientifica, dalla Food and Drug Administration (Fda) e, naturalmente, dall'azienda che produce il farmaco incriminato.

Una scoperta «rivoluzionaria» nell'opinione del presidente degli Stati Uniti che, sotto indicazione del dipartimento della Sanità guidato dal controverso Robert Kennedy jr, noto, va ricrodato, anti vax e aderente alle teorie complottiste, intende ora proporre un altro farmaco per la cura dell'autismo.

Studio controverso. Trump sull'autismo: «Le donne incinte non devono assumere il Tylenol». Ma per gli scienziati non c'è nessuna correlazione

Il paracetamolo nel Dafalgan e nella Tachipirina

La medicina che, secondo l'amministrazione, sarebbe responsabile della malattia nei bambini si chiama Tylenol ed è venduta negli Stati Uniti, in Canada e in altri Paesi.

Il suo ingrediente principale è il paracetamolo, come il Dafalgan in Svizzera o la Tachipirina in Italia.

Ad aprile il segretario alla Sanità Usa aveva annunciato «una maxi ricerca» per determinare la causa dell'autismo in cinque mesi, mettendo sotto il microscopio anche i vaccini.

Per la scienza il paracetamolo è uno dei farmaci più sicuri

Ma l'opinione diffusa nella comunità scientifica è che non esista un'origine unica per l'autismo e quindi non ci sia neanche una singola cura.

Oltretutto sia per la Fda che per la maggior parte dei ricercatori americani e non solo, il paracetamolo è la sostanza più sicura per le donne in gravidanza in caso di mal di testa, febbre o altre infezioni.

«La scienza, indipendente e affidabile, dimostra chiaramente che non causa l'autismo. Siamo fermamente in disaccordo con qualsiasi ipotesi contraria e siamo profondamente preoccupati per il rischio per la salute delle future mamme», si legge in una nota della casa farmaceutica che produce il Tylenol, la Kenvue.

«Scelte pericolose senza il paracetamolo»

«Il paracetamolo è l'antidolorifico più sicuro per le donne incinte», ha aggiunto, «e senza di esso si troverebbero di fronte a una scelta pericolosa: soffrire di malattie come la febbre o ricorrere ad alternative più rischiose».

Anche l'American College of Obstetrics and Gynecology ha affermato che i medici di tutti gli Stati Uniti hanno costantemente identificato il Tylenol come uno dei pochi antidolorifici sicuri per le donne incinte.

Questione dell'autismo. L'OMS prende le distanze da quanto detto da Trump su vaccini e paracetamolo

L'autismo ha cause prevalentemente genetiche

Quanto alla potenziale cura contro l'autismo, l'amministrazione Trump ha lanciato un farmaco meno noto, la leucovorina, solitamente prescritta per contrastare gli effetti collaterali di alcune medicine e per trattare la carenza di vitamina B9.

I primi studi sulla somministrazione di questo farmaco ai bambini con autismo hanno mostrato «notevoli miglioramenti nella loro capacità di parlare e di comprendere gli altri», secondo il dipartimento della salute Usa.

Ma questi risultati stanno scatenando un acceso dibattito sulle complesse cause dell'autismo, una condizione che fino a oggi era considerata prevalentemente genetica e quindi in gran parte incurabile.

