Donald Trump annuncia un accordo per abbassare i prezzi dei farmaci. Keystone

Negli Stati Uniti Donald Trump annuncia un accordo per abbassare i prezzi dei farmaci, che coinvolge anche la svizzera Novartis.

Keystone-SDA SDA

Donald Trump ha annunciato alla Casa Bianca l'accordo con nove aziende farmaceutiche per ridurre i prezzi di alcune medicine.

Si tratta, oltre a Novartis, di Amgen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Genentech, Gilead, GSK, Merck e Sanofi. Negli ultimi mesi, il presidente americano ha annunciato accordi simili con Pfizer, AstraZeneca, EMD Serono, Eli Lilly e Novo Nordisk.

Le tre principali big pharma che non hanno ancora raggiunto un'intesa con l'amministrazione per abbassare i prezzi dei farmaci sono AbbVie, Johnson & Johnson e Regeneron. L'intesa prevede che i produttori offriranno alcuni delle loro medicine online dove si potrà acquistarli direttamente, senza passare attraverso le assicurazioni sanitarie.

Vendita diretta dei farmaci e sconti per Medicaid

Per aiutare gli americani a orientarsi in questo processo, l'amministrazione USA lancerà a gennaio il sito TrumpRx.gov, che indirizzerà i pazienti ai siti. In cambio, i produttori si sono assicurati esenzioni triennali da qualsiasi dazio che Trump avrebbe potuto imporre sui farmaci importati.

Le aziende farmaceutiche hanno, inoltre, accettato di vendere la maggior parte dei loro prodotti a Medicaid, il programma che fornisce l'assistenza sanitaria agli americani a basso reddito, agli stessi prezzi praticati in altri Paesi, come l'Europa.

Negli Stati Uniti, i prezzi dei farmaci di marca sono in media tre volte superiori rispetto a quelli praticati in altri Paesi sviluppati.