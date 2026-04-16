Ticker Medio OrienteTrump annuncia per oggi colloqui tra i leader di Libano e Israele - Netanyahu pone 3 condizioni per un cessate il fuoco
Sara Matasci
16.4.2026
Guerra in Medio Oriente - 16 aprile
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
Immagine: Government Press Office Israel
Per Israele gli obiettivi principali dei negoziati sono il disarmo di Hezbollah e una pace duratura. (foto d'archivio)
Immagine: sda
Un aereo da guerra israeliano sorvola la città portuale meridionale di Tiro, in Libano.
Immagine: KEYSTONE
Il presidente USA Donald Trump.
Immagine: KEYSTONE
La USS Frank E. Petersen Jr. nel Golfo del Messico nell'agosto 2021.
Immagine: US Navy
Il capo del Pentagono Pete Hegseth.
Immagine: KEYSTONE
Guerra in Medio Oriente - 16 aprile
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
Immagine: Government Press Office Israel
Per Israele gli obiettivi principali dei negoziati sono il disarmo di Hezbollah e una pace duratura. (foto d'archivio)
Immagine: sda
Un aereo da guerra israeliano sorvola la città portuale meridionale di Tiro, in Libano.
Immagine: KEYSTONE
Il presidente USA Donald Trump.
Immagine: KEYSTONE
La USS Frank E. Petersen Jr. nel Golfo del Messico nell'agosto 2021.
Immagine: US Navy
Il capo del Pentagono Pete Hegseth.
Immagine: KEYSTONE
Sabato 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba, rimasto ferito nei raid del 10 marzo. Dalla notte fra il 7 e l'8 aprile è in vigore un traballante cessate il fuoco. Gli aggiornamenti principali sulla guerra in Medio Oriente nel live-ticker di blue News.
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Keystone-ATS, Redazione blue News
16.04.2026, 11:51
Sara Matasci
Hai fretta? blue News riassume per te
Il 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei.
Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba, che è stato ferito il 10 marzo. Stando a Reuters sarebbe sfigurato e «gravemente ferito, ma lucido e prende parte alle decisioni».
Donald Trump ha reso noto che Israele e Libano si incontreranno oggi, giovedì, per colloqui ad alto livello.
La guerra in Iran è «quasi finita. La considero molto vicina alla fine», ha detto il presidente statunitense Trump a Fox News, ribadendo la necessità di attaccare gli iraniani per impedire che si possano dotare dell'arma nucleare.
Stando al Financial Times l'Iran ha usato un satellite spia cinese per colpire le basi statunitensi in Medio Oriente.
Qui il riassunto di quanto accaduto durante la giornata di mercoledì.
Edelweiss cancella i voli verso USA e Oman per calo della domanda e aumento del petrolio
Edelweiss cancella alcune rotte verso gli Stati Uniti e l'Oman a causa della ridotta richiesta da parte dei passeggeri e dell'aumento del prezzo del carburante, aggravato dalla situazione geopolitica.
In un comunicato diffuso oggi la compagnia aerea elvetica specializzata sui vacanzieri spiega che l'adeguamento riguarda in particolare i collegamenti con il Nord America nel programma estivo.
I voli verso Denver e Seattle sono stati eliminati completamente, mentre sulla rotta per Las Vegas le frequenze verranno ridotte nella tarda primavera e in autunno. Nel programma invernale 2026/27 verranno cancellati anche i collegamenti verso Mascate e Salalah, in Oman (penisola araba).
Tra le cause principali di questi cambiamenti Edelweiss cita le persistenti ripercussioni della situazione geopolitica, con particolare riferimento al conflitto in Medio Oriente, che influisce sia sui costi del cherosene, sia sulla domanda verso alcune destinazioni statunitensi.
I passeggeri già in possesso di biglietti per i voli cancellati saranno reindirizzati su collegamenti alternativi, principalmente all'interno del gruppo Lufthansa, oppure potranno ottenere il rimborso integrale del prezzo del biglietto.
10.30
La guerra in Medio Oriente allarga la perdita semestrale di EasyJet
La compagnia aerea britannica EasyJet ha avvertito oggi che la sua perdita nel primo semestre, periodo tradizionalmente negativo per il vettore, si aggraverà quest'anno a causa soprattutto delle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, in particolare sui prezzi del petrolio.
In vista della pubblicazione dei risultati il mese prossimo, il gruppo ha indicato di prevedere una perdita ante imposte tra 540 e 560 milioni di sterline (572-584 milioni di franchi), contro i 394 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.
Il CEO Kenton Jarvis ha affermato che la domanda resta sostenuta, ma i risultati finanziari sono peggiorati, penalizzati dal conflitto e dalla concorrenza su alcuni mercati.
Nel solo mese di marzo i costi del carburante hanno subito un rincaro di circa 25 milioni di sterline a causa della guerra. Il conflitto ha anche ridotto la visibilità sulle prenotazioni, con i clienti che scelgono più tardi il loro volo. Malgrado ciò EasyJet ha registrato la migliore performance della sua storia nel periodo di Pasqua e Jarvis si dice fiducioso per l'avvio dell'estate.
Il gruppo pubblicherà i risultati semestrali completi il 21 maggio. Nel frattempo stamani il titolo della società alla borsa di Londra era in calo di circa il 2%
08.43
L'esercito USA attacca un'altra imbarcazione nel Pacifico orientale
L'esercito statunitense ha nuovamente attaccato un'imbarcazione sospettata di traffico di droga nel Pacifico orientale, uccidendo tre uomini.
Secondo le informazioni d'intelligence, l'imbarcazione si trovava su una nota rotta del traffico di droga ed era coinvolta in attività di contrabbando, ha comunicato il Comando regionale statunitense Southcom, responsabile della zona, sulla piattaforma X.
Appena alla vigilia l'esercito statunitense aveva annunciato l'uccisione di quattro presunti trafficanti di droga, sempre nel Pacifico orientale.
Su ordine dell'amministrazione Trump, dall'autunno dello scorso anno l'esercito attacca imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico orientale su cui si presume vengano contrabbandate droghe verso gli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti hanno un grave problema di droga, di cui ritengono responsabili i trafficanti stranieri. I critici dubitano che gli attacchi letali in acque internazionali siano ammissibili secondo il diritto internazionale.
08.37
La premio Nobel Narges Mohammadi in condizioni critiche
La vincitrice del Premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi, attualmente in carcere, versa in condizioni di salute critiche. Lo ha affermato suo fratello Hamid-Reza Mohammadi su X.
Stando a quest'ultimo, sua sorella è fortemente indebolita a seguito di un infarto occorso alla fine di marzo e ha perso molto peso. La famiglia è molto preoccupata.
Già in precedenza era stata segnalata una mancanza di assistenza medica, come la richiesta di cure cardiologiche urgenti.
Mohammadi, che nel 2023 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace - che non aveva potuto ritirare personalmente - per il suo impegno contro l'oppressione delle donne e contro la pena di morte in Iran, è detenuta nel carcere centrale della città di Sanjan.
All'inizio di febbraio, secondo il suo avvocato, è stata nuovamente condannata a sei anni di reclusione, oltre a un divieto di espatrio di due anni. Il reato contestatole, ha aggiunto, è di «associazione e collusione per commettere e reati», una sorta di accusa di cospirazione.
08.25
Wall Street: Nasdaq e S&P500 record, scommessa su un accordo USA-Iran
Wall Street ha chiuso ieri sera con un nuovo record per Nasdaq e S&P500, segno che i mercati scommettono su un accordo USA-Iran.
Il Dow Jones ha lasciato lo 0,15% a 48.463,72 punti, mentre il Nasdaq è avanzato dell'1,59% a 24.016,02 punti e lo S&P 500 dello 0,80% a 7.022,95 punti.
08.12
Trump annuncia per oggi colloqui ad alto livello tra i leader di Libano e Israele
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso noto che Israele e Libano si incontreranno oggi per colloqui ad alto livello. I «leader» dei due paesi confinanti non si parlavano da molto tempo, sicuramente da 34 anni, ha scritto ieri sera (ora locale) su Truth.
«Domani (giovedì) succederà. Ottimo!» Dal suo post non emerge chi Trump intenda esattamente con i leader dei due paesi. Si tratta di cercare di «creare un po' di spazio tra Israele e il Libano», ha scritto. Ieri sera a Washington, per la prima volta da decenni, i rappresentanti di entrambi gli Stati si sono incontrati per colloqui diretti a livello politico.
Sono in corso negoziati con il Libano, ha affermato il capo del governo israeliano Benyamin Netanyahu secondo quanto comunicato dal suo ufficio ieri sera. Il primo ministro ha spiegato che gli obiettivi principali sono due: il disarmo della milizia di Hezbollah, sostenuta dall'Iran, «e, in secondo luogo, una pace duratura».
Il governo libanese, che non è parte in causa nella guerra in corso tra Israele e Hezbollah, vuole ottenere un cessate il fuoco e il ritiro dei soldati israeliani dal sud del Libano.
Secondo quanto riportato dai media, ieri sera il gabinetto di sicurezza israeliano ha discusso di un cessate il fuoco, ma la riunione si è conclusa senza alcuna decisione, ha scritto il giornalista di Axios Barak Ravid sulla piattaforma X.
08.00
Riapre il nostro live-ticker
Buongiorno e ben ritrovati sul nostro live-ticker che vi aggiorna su tutto quello che succede giornalmente nella guerra di USA e Israele contro l'Iran.