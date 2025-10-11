  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra commerciale Trump sfida il Dragone e annuncia ulteriori dazi del 100% sulla Cina

SDA

11.10.2025 - 08:15

La guerra commerciale con la Cina entra in una nuova fase.
La guerra commerciale con la Cina entra in una nuova fase.
Keystone

Donald Trump annuncia ulteriori dazi del 100% sulla Cina a partire dal primo di novembre. In un post sul suo social Truth, il presidente americano annuncia anche che dal primo novembre imporrà controlli all'export di software essenziale.

Keystone-SDA

11.10.2025, 08:15

11.10.2025, 09:14

«Gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% sulla Cina, oltre a qualsiasi tariffa che stanno attualmente pagando», ha detto Trump.

«Si è appena appreso che la Cina ha assunto una posizione straordinariamente aggressiva in materia di commercio, inviando una lettera estremamente ostile al mondo, affermando che, a partire dal primo novembre 2025, imporrà controlli sulle esportazioni su larga scala praticamente su tutti i prodotti che produce, e su alcuni nemmeno fabbricati da loro»

«Ciò riguarda tutti i paesi, senza eccezioni, ed è stato ovviamente un piano da loro ideato anni fa. È assolutamente inaudito nel commercio internazionale e una vergogna morale nei rapporti con altre nazioni», ha scritto Trump su Truth annunciando che «a partire dal primo novembre 2025 (o prima, a seconda di eventuali ulteriori azioni o cambiamenti intrapresi dalla Cina), gli Stati Uniti d'America imporranno alla Cina una tariffa del 100%, in aggiunta a qualsiasi tariffa attualmente applicata. Sempre il primo novembre, imporremo controlli sulle esportazioni su qualsiasi software essenziale».

I più letti

La città sommersa dimenticata nei Caraibi: il mistero torna a far discutere
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal
Lo sconforto dei 300'000 palestinesi tornati a Gaza, «Non è rimasto più niente»
Ecco cosa c'è da sapere sulle nuove alternative al sale

Altre notizie

Democrazia. Kosovo, si vota domani in un clima di tensione

DemocraziaKosovo, si vota domani in un clima di tensione

Francia. Il premier Lecornu: «Voglio un governo non imprigionato dai partiti»

FranciaIl premier Lecornu: «Voglio un governo non imprigionato dai partiti»

Medio Oriente. Lo sconforto dei 300'000 palestinesi tornati a Gaza, «Non è rimasto più niente»

Medio OrienteLo sconforto dei 300'000 palestinesi tornati a Gaza, «Non è rimasto più niente»

Commissione Venezia. Berset: «No a riarmo senza democrazia, i nostri valori sono la nostra prima linea di difesa»

Commissione VeneziaBerset: «No a riarmo senza democrazia, i nostri valori sono la nostra prima linea di difesa»