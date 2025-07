Trump annunciava la sua candidatura 10 anni fa, ecco come reagiva la stampa

Donald Trump in un'immagine d'archivio. Keystone

Dieci anni fa, giorno più, giorno meno, Donald Trump annunciava la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, una notizia che all'epoca non è stata quasi presa sul serio. L'anniversario è passato un poco in sordina a causa delle tensioni, dei conflitti e delle crisi internazionali. Ma blue News vi mostra come è stata riportata e trattata l'informazione nel 2015.

Hai fretta? blue News riassume per te La candidatura di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti aveva suscitato scetticismo e ironia sulla stampa svizzera.

Mentre alcuni giornali elvetici lo hanno etichettato come «clown in smoking» o «scherzo di cattivo gusto», altri lo hanno visto come un potenziale fattore di disturbo nella campagna elettorale repubblicana.

Anche nella Svizzera romanda e al Sud delle alpi, la sua candidatura non è stata presa sul serio. Mostra di più

L'anniversario, vista l'importante e scottante attualità sul fronte delle guerre in Ucraina, nella Striscia di Gaza, e tra Israele e Iran, senza contare la guerra commerciale sui dazi, è passato in sordina e quasi nessuno ne ha parlato in maniera ampia.

Ma vale la pena fermarsi un attimo per ricordarsi, tramite alcuni esempi della stampa elvetica e mondiale, come l'annuncio ufficiale fatto 10 anni fa, il 16 giugno 2015, da Donald Trump della sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti alla Trump Tower di New York è stato visto e riportato.

Non è stato preso sul serio da nessuno

Quel giorno il multimiliardario con un debole per l'auto promozione prometteva di rendere gli Stati Uniti «di nuovo grandi».

Con un muro al confine con il Messico, una massa di nuovi posti di lavoro e la fine dell'Obamacare, la legge federale che voleva rendere l'assistenza sanitaria più accessibile e conveniente.

La candidatura è stata vista da molti come uno scherzo di cattivo gusto e anche in Svizzera ha provocato disapprovazione, derisioni e commenti taglienti.

Ma ben presto si è smesso di ridere.

Oggi, qualche giorno dopo l'anniversario, diamo un'occhiata alla panoramica delle reazioni di allora da parte della stampa svizzera e globale.

In Ticino: «Votatemi perché sono davvero ricco»

Nell'edizione in lingua italiana di «20 minuti», il titolo dedicato a Trump recitava «Votatemi perché sono davvero ricco». Il testo descriveva l'apparizione del tycoon come un misto di auto promozione e reality show.

La sua ricchezza era la prova sufficiente che potesse riportare gli Stati Uniti alla loro antica grandezza. Per questo non servivano lobbisti, ma solo lui e la sua fortuna miliardaria.

Pagina 2 dell'edizione ticinese di «20 Minuti». 20min/SMD

Solo un servizio marginale nella Svizzera francese

Nella Svizzera francese la copertura è stata estremamente limitata. Né «Le Matin» né «20 Minutes» hanno dedicato più di qualche riga alla candidatura di Trump.

«20 Minutes» ha almeno evidenziato una citazione che ha definito il tono della campagna: «Sarò il più grande presidente del lavoro che Dio abbia mai creato».

«20 minuti» del 17 giugno 2015: il servizio su Trump è nella rubrica dei 20 secondi. 20min/SMD

«NZZ»: prima una reazione sobria, poi «Il clown di Fox News»

La NZZ ha inizialmente annunciato la candidatura di Trump in modo breve e sobrio. NZZ/SMD

La «Neue Zürcher Zeitung» ha inizialmente riferito in modo oggettivo la notizia, sulla base dei rapporti di agenzia: Donald Trump voleva opporsi all'Iran e al terrore in Medio Oriente e costruire un muro al confine con il Messico, «nessuno potrebbe farlo meglio di lui».

Il tono è cambiato il giorno dopo. In un commento, il corrispondente da Washington ha scritto che il discorso di Trump è stato un «flusso serpeggiante di parole» pieno di auto-elogi. Secondo i presenti, il pubblico annunciato di migliaia di persone si è rivelato essere composto da solo un centinaio di partecipanti.

Secondo la «NZZ», Trump ha perso importanza come «clown di Fox News». Soprattutto, la sua candidatura è «un'occasione unica per completare i fuochi d'artificio della sua vita con un gran finale».

«BaZ»: un leone da palazzo che brontola con poche possibilità

A Basilea, Donald Trump non ha avuto molte chance. BaZ/SMD

Il quotidiano «Basler Zeitung» ha descritto Trump come un uomo dal grande ego e dai toni forti. Voleva riportare posti di lavoro, rafforzare l'America e costruire un muro contro gli immigrati clandestini («Nessuno è bravo come me a costruire muri»).

Tuttavia, il «BaZ» ha anche fatto riferimento a sondaggi che gli davano solo scarse possibilità. «La performance di Trump potrebbe fare più male che bene al partito Repubblicano».

«BZ Basel»: l'incubo dei grandi altoparlanti

Il «BZ Basel» ha definito il lancio della campagna elettorale di Trump un «circo». Il candidato è entrato nell'atrio della Trump Tower con le scale mobili, ha presentato un documento con la sua presunta fortuna di 8,7 miliardi di dollari e ha gridato: «Sono davvero ricco!».

Trump prometteva tutto: posti di lavoro, vittorie sull'ISIS e la fine dell'Obamacare. Per il «BZ», si trattava di un incubo per i repubblicani: nonostante gli alti indici di disapprovazione, aveva il 3,6%, abbastanza per i dibattiti televisivi.

Il giornalista ha scritto: «Per quanto idiota possa essere ciò che dice il candidato ‹bla bla bla›, sarà ascoltato perché può permettersi gli altoparlanti più grandi».

Il quotidiano «BZ Basel» ha definito «idiote» molte delle dichiarazioni di Trump. BZ Basel/SMD

«Tages-Anzeiger»: un egocentrico sciovinista e uno scherzo di cattivo gusto

Il «Tages-Anzeiger» ha paragonato Trump a Paris Hilton: famoso perché ricco. Le sue dichiarazioni sono rozze, razziste e pericolose. «Trump è uno scherzo di cattivo gusto», si legge nel commento.

Secondo il giornale, non aveva alcuna possibilità di diventare presidente, ma stava danneggiando il discorso politico e il suo stesso partito. Hillary Clinton era probabilmente segretamente felice della sua candidatura: nessuno rappresenta «gli uomini di ieri» meglio di Donald Trump.

Il «Tagi» ha giustamente ipotizzato che Trump sarebbe diventato un pericolo per il discorso politico. Tagi/SMD

«Blick am Abend»: la candidatura di Trump sotto il titolo di «Absurdistan»

L'ormai defunto «Blick am Abend» aveva riferito della candidatura di Trump con una sfumatura ironica. Sotto il titolo «Absurdistan», prendeva in giro i meme di Internet che vedevano già la Casa Bianca ristrutturata nello stile di una Trump Tower kitsch. La candidatura è stata trattata principalmente come un fenomeno virale di internet.

Sul «Blick am Abend», la candidatura valeva solo un servizio sui meme. Blick am Abend/SMD

Stampa estera: clown col naso rosso

Il blog «Übermedien» ha documentato le reazioni internazionali: il britannico «Daily News» ha mostrato Trump in prima pagina come un clown con il naso rosso.

Il quotidiano tedesco «Welt kompakt» ha addirittura inserito la sua candidatura in una sezione dove solitamente si trovano notizie volutamente irrilevanti.