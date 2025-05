Trump apre alla Cina, l'Ue negozierà unita per una soluzione equa

La Casa Bianca ha precisato che i dazi del 10%, la tariffa base stabilita da Donald Trump, resta in vigore per tutti i Paesi. (Foto simbolica) Keystone

Donald Trump prepara il terreno per i colloqui di sabato con la Cina evocando la possibilità di ridurre i pesanti dazi imposti contro la superpotenza rivale e, al contempo, invitando Pechino ad aprire il suo mercato agli Stati Uniti.

Keystone-SDA SDA

«Una tariffa dell'80% sulla Cina sembra giusta! Dipende da quello che mi dice Scott B.», ha scritto il presidente americano su Truth riferendosi al suo segretario al Tesoro Bessent che nel weekend sarà a Ginevra per i colloqui con il vice premier cinese He Lifeng, accompagnato dal rappresentante per il Commercio USA Jamieson Greer, uno degli architetti dell'accordo con la Gran Bretagna.

Dal 145% all'80% per finire al 60

Nel suo post, il tycoon non ha specificato se la riduzione dal 145% all'80% dei dazi sui prodotti cinesi possa essere quella definitiva o se si tratterà di uno status provvisorio.

Secondo diversi media americani l'amministrazione starebbe pensando di tagliare i dazi a Pechino molto di più. Un primo passo da parte di Washington, nella speranza di una reciproca riduzione tariffaria da parte del Dragone che, a sua volta, ha imposto un duro 125% sui beni americani.

Per Bloomberg, l'obiettivo sarebbe arrivare sotto il 60%, mentre secondo quanto hanno riferito fonti informate al Washington Post l'amministrazione potrebbe arrivare al 54-50%.

Dazio di base per tutti

D'altra parte la strategia di Trump si è articolata su due livelli: il primo è un dazio base del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti provenienti da qualsiasi Paese, il secondo livello è quello dei cosiddetti «dazi reciproci», che sono stata applicati a circa 60 paesi.

La tariffa base, ha ribadito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavittt, «resterà per tutti». La Cina, che era già soggetta ad una tariffa del 20%, è stata colpita con un altro 34% subito e con un ulteriore 90% dopo la sua reazione.

La Cina chiede agli Stati Uniti di fare il primo passo

Pechino ha insistito sul fatto che gli Stati Uniti devono eliminare i dazi «per primi» e ha promesso di difendere i propri interessi.

Bessent intanto ha tenuto basse le aspettative, affermando che gli incontri in Svizzera si concentreranno sulla «de-escalation» e non su un «grande accordo commerciale».

«Il segretario al Tesoro andrà a parlare con le controparti cinesi e vedremo cosa accadrà», ha detto la portavoce, sottolineando che Bessent ha «la fiducia totale» del presidente.

L'Europa e Trump verso i negoziati

Nel frattempo anche si è fatta sentire anche l'Unione europea. Al suo debutto a Bruxelles, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha spiegato di aver parlato con Trump e avergli chiarito che l'Ue negozierà unita.

«La mia impressione è che lo abbia accettato e ora sa che può trattare con noi solo insieme», ha detto.

Von der Leyen sui complimenti di Trump: «Li gradisco...in generale»

Mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avvertito Washington: «Andrò alla Casa Bianca solo con un pacchetto del quale discutere e una soluzione su cui possiamo essere d'accordo».

La tedesca non è neanche rimasta particolarmente colpita dagli elogi del tycoon, che nello Studio Ovale l'ha definita una leader «fantastica».

«Gradisco i complimenti...in generale...», si è limitata a commentare, per poi riportare la discussioni su questioni più concrete.

Si lavora ad una soluzione equa

«L'Ue è pronta a eliminare i dazi sui prodotti industriali e sostiene la soluzione zero per zero tariffe. Lavoriamo ad una soluzione equilibrata, equa, reciprocamente vantaggiosa», ha spiegato ancora la leader europea.

«Ma se e dove i negoziati falliranno, agiremo ugualmente, ed è per questo che abbiamo avviato una consultazione per una possibile lista di riequilibrio. In altre parole, tutte le opzioni restano sul tavolo».