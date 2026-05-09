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Guerra Trump: «Aspetto notizie molto presto dall'Iran su un piano di pace»

SDA

9.5.2026 - 19:58

I negoziati sono in corso.
I negoziati sono in corso.
Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha detto di «aspettarsi di avere notizie molto presto» dagli iraniani sull'ultimo piano di pace americano.

Keystone-SDA

09.05.2026, 19:58

09.05.2026, 20:02

Il tycoon, parlando telefonicamente con Margot Haddad dell'emittente televisiva francese LCI, ha affermato che Teheran desidera ancora «con forza» concludere un accordo di pace duraturo e che i negoziati sono in corso.

Il presidente ha in programma di partecipare oggi al torneo LIV Golf che si svolge presso il Trump National Golf Club a Sterling, in Virginia.

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