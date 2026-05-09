GuerraTrump: «Aspetto notizie molto presto dall'Iran su un piano di pace»
SDA
9.5.2026 - 19:58
Il presidente americano Donald Trump ha detto di «aspettarsi di avere notizie molto presto» dagli iraniani sull'ultimo piano di pace americano.
Keystone-SDA
09.05.2026, 19:58
09.05.2026, 20:02
SDA
Il tycoon, parlando telefonicamente con Margot Haddad dell'emittente televisiva francese LCI, ha affermato che Teheran desidera ancora «con forza» concludere un accordo di pace duraturo e che i negoziati sono in corso.
Il presidente ha in programma di partecipare oggi al torneo LIV Golf che si svolge presso il Trump National Golf Club a Sterling, in Virginia.