I negoziati sono in corso. Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha detto di «aspettarsi di avere notizie molto presto» dagli iraniani sull'ultimo piano di pace americano.

Keystone-SDA SDA

Il tycoon, parlando telefonicamente con Margot Haddad dell'emittente televisiva francese LCI, ha affermato che Teheran desidera ancora «con forza» concludere un accordo di pace duraturo e che i negoziati sono in corso.

Il presidente ha in programma di partecipare oggi al torneo LIV Golf che si svolge presso il Trump National Golf Club a Sterling, in Virginia.