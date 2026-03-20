  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Trump attacca gli alleati della NATO per Iran: «Codardi, ce ne ricorderemo»

SDA

20.3.2026 - 15:10

Il presidente Usa Donald Trump
Il presidente Usa Donald Trump
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca gli alleati della Nato.

Keystone-SDA

20.03.2026, 15:10

20.03.2026, 15:26

«Senza gli Usa» l'Alleanza «è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Ora che la battaglia è vinta dal punto di vista militare, con ben pochi pericoli per loro, si lamentano degli altri prezzi del petrolio che devono pagare ma non vogliono aiutare ad aprire lo Stretto di Hormuz. Vigliacchi, ce ne ricorderemo», afferma Donald Trump sul suo social Truth.

Intanto, il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, secondo quanto riporta un post su X dell'agenzia Isna in farsi, se l'è presa con gli avversari, dichiarando: «Teniamo sotto sorveglianza i codardi funzionari e comandanti nemici: i funzionari e le autorità iraniane vivono con il popolo, tra il popolo e per il popolo e non sono come quelli israeliani e americani, che si nascondono in scantinati e rifugi. D'ora in poi, i centri turistici e ricreativi di tutto il mondo non saranno più sicuri per i nemici».

I più letti

L'ex numero uno gela l'entusiasmo su Sinner: «Non mi ha impressionato»
Incendio e guasti alle tubature: caos sulla USS Gerald Ford, la portaerei chiave degli USA
Kiev ha lasciato volare i Flamingo e preso di mira la produzione missilistica di Putin
È morto l'attore americano Chuck Norris, star di «Walker, Texas Ranger»
Ora tutti guardano all'Iran, mentre l'esercito ucraino libera intere regioni del Paese

Altre notizie

Impiegata in Medio Oriente. Incendio e guasti alle tubature: caos sulla USS Gerald Ford, la portaerei chiave degli USA

Impiegata in Medio OrienteIncendio e guasti alle tubature: caos sulla USS Gerald Ford, la portaerei chiave degli USA

Ticker Medio Oriente. Khamenei: «Bisogna creare insicurezza per i nemici» - Ucciso il portavoce dei Pasdaran

Ticker Medio OrienteKhamenei: «Bisogna creare insicurezza per i nemici» - Ucciso il portavoce dei Pasdaran

Guerra. Kiev ha lasciato volare i Flamingo e preso di mira la produzione missilistica di Putin

GuerraKiev ha lasciato volare i Flamingo e preso di mira la produzione missilistica di Putin