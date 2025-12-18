  1. Clienti privati
Discorso alla Nazione Trump attacca Biden: «Ho ereditato un disastro, ma ora l'America è tornata»

SDA

18.12.2025 - 09:26

Trump attacca Biden: «Ho ereditato un disastro, ma ora l'America è tornata»

Trump attacca Biden: «Ho ereditato un disastro, ma ora l'America è tornata»

18.12.2025

«Ho ereditato un disastro, ma ora l'America è tornata»: così Donald Trump dalla Diplomatic Room, durante il suo discorso alla Nazione, difende le sue politiche economiche e punta il dito contro il suo predecessore per il caos che ha trovato quando è entrato alla Casa Bianca per la seconda volta.

Keystone-SDA

18.12.2025, 09:26

18.12.2025, 09:31

Parlando agli americani per meno di 20 minuti, il presidente degli Stati Uniti non si è soffermato sulla politica estera, limitandosi solo a un accenno a Gaza.

«Ho risolto otto guerre. Ho risolto la guerra a Gaza portando la pace in Medio Oriente per la prima volta in anni», ha detto senza mai nominare l'Ucraina o il Venezuela.

Il suo discorso si è concentrato nell'attaccare i democratici – «è colpa loro» – e nell'elencare i suoi «successi, dal «confine più sicuro della storia» al «calo veloce dei prezzi» passando per «salari che crescono più dell'inflazione».

«Avremo un boom economico mai visto prima»

Tutto questo – ha sottolineato – solo in 11 mesi. «Sto sistemando le cose, avremo un boom economico mai visto prima», ha assicurato nel tentativo di placare i malumori crescenti di fronte a un caro vita che non molla la presa e un mercato del lavoro che mostra segnali di crescente debolezza.

Il tasso di disoccupazione è infatti salito in novembre al 4,6%, ai massimi dal 2021, e l'inflazione si mantiene saldamente sopra il target della Fed del 2%. Proprio sul fronte della banca centrale, Trump ha ribadito che a breve ci sarà un nuovo presidente che «crede in tassi di interesse bassi».

«Mi batto per gli americani, e abbiamo già raggiunto grandi risultati», ha sottolineato apparendo arrabbiato e frustrato.

Trump annuncia un dividendo del guerriero

Trump ha quindi annunciato un «warrior dividend», un dividendo del guerriero, da 1.776 dollari per i militari. «Gli assegni sono già stati spediti, arriveranno per Natale», ha spiegato invitando gli americani ad avere pazienza perché il prossimo anno i risultati delle sue politiche saranno più evidenti, soprattutto sul fronte delle tasse.

Alcuni risultati della sua azione sono però già «evidenti»: grazie ai dazi, che «sono la mia parola preferita», sono arrivati negli Stati Uniti già «18.000 miliardi» di investimenti.

Ed è solo l'inizio. «Un anno fa eravamo un paese morto. Ora – ha osservato – facciamo invidia al mondo».

