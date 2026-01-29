Trump attacca un collega di partito e riceve un'inaspettata e tagliente risposta Donald Trump insulta pubblicamente due senatori repubblicani definendoli «perdenti». Ma i due, invece di tirarsi indietro, hanno risposto. In maniera secca, ma indubbiamente efficace. 29.01.2026

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Trump ha attaccato pubblicamente due senatori del suo stesso partito, repubblicani, definendoli dei «perdenti».

La causa scatenante è stata la loro richiesta di conseguenze dopo un dispiegamento fatale di guardie di frontiera statunitensi, l'ICE, che ha causato la morte di due persone a Minneapolis.

I senatori hanno risposto con calma - e le critiche alla leadership di del tycoon stanno crescendo anche tra le loro fila. Mostra di più

Uno scambio di colpi che dimostra quanto sia tesa la situazione anche all'interno del Partito Repubblicano. Donald Trump ha pubblicamente etichettato i senatori Thom Tillis e Lisa Murkowski come «perdenti». Il motivo: entrambi avevano chiesto le dimissioni della Segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem.

Le critiche sono state scatenate dall'uccisione dell'inferniere 37enne Alex Pretti da parte di agenti della polizia di frontiera statunitense, l'ICE. La Noem aveva inizialmente definito l'uomo un «terrorista domestico». I filmati hanno poi smentito questa descrizione.

Trump ha quindi attaccato duramente i due senatori in un'intervista con ABC News: «Sono entrambi dei perdenti. Sono senatori terribili. Uno se n'è andato, anche l'altro dovrebbe andarsene».

Tillis - che ha già annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni - ha reagito con una compostezza dimostrativa. «Sono quasi felice di essere etichettato come un perdente», ha detto ai media. E ha aggiunto: «A quanto pare questo mi qualifica per il posto di Segretario alla Sicurezza Nazionale o come stretto consigliere del presidente». (In inglese nel video originale sopra).

Una chiara frecciatina all'amministrazione Trump.

Non solo Tillis e Murkowski

Anche la Murkowski ha usato toni freddi. Trump è libero di decidere chi tenere in carica, ha detto, «ma credo che si meriti di meglio», ha aggiunto, riferendosi alla performance di Kristi Noem.

La Murkowski aveva inizialmente appoggiato la Noem al Senato. Oggi, secondo le sue stesse parole, probabilmente non lo farebbe più. Per anni, la senatrice è stata una delle poche repubblicane ad opporsi apertamente a Trump, ad esempio sulla riforma sanitaria o dopo l'assalto al Campidoglio.

Il caso sta ora causando disordini al di là dei due senatori. Anche il leader della maggioranza repubblicana al Senato, John Thune, ha preso le distanze da quanto comunicato dal governo.

Ha detto che la descrizione dell'uomo ucciso come terrorista non è sostenibile sulla base delle informazioni disponibili finora.