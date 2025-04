Donald Trump critica apertamente Volodymyr Zelensky e il suo predecessore Joe Biden. Keystone

In seguito al devastante attacco missilistico a Sumy, che ha causato la morte di 34 persone, Donald Trump ha attribuito l'incidente a un possibile «errore» da parte dei russi, mentre critica la gestione del conflitto da parte di Volodymyr Zelensky e Joe Biden.

«Una cosa orribile», che però potrebbe essere stata il frutto di un «errore» da parte dei russi. Donald Trump parla dell'attacco missilistico a Sumy, con un bilancio secondo gli ucraini di 34 morti, tra cui due bambini, e quasi 120 feriti.

All'indomani della strage della Domenica delle Palme, il presidente degli Stati Uniti torna ad attaccare Volodymyr Zelensky che lo aveva invitato ad andare a «vedere» con i suoi occhi i morti e le distruzioni in Ucraina: «Ha lasciato scoppiare la guerra, non ci si batte con chi è 20 volte più grande di te», accusa il presidente americano non perdendo l'occasione di puntare il dito anche sul suo predecessore, Joe Biden.

Da giorni irritato per lo stallo delle trattative per una tregua che il tycoon voleva portare a casa addirittura entro Pasqua, non risparmia anche Vladimir Putin: «È pure colpa sua».

«Penso che sia stato terribile, e mi è stato detto che hanno commesso un errore, ma penso che sia una cosa orribile, penso che l'intera guerra sia una cosa orribile», ha dichiarato Trump a bordo dell'Air Force One che lo riportava a Washington dopo il fine settimana in Florida.

Trump: «La colpa è di tutti»

Alcune ore dopo è tornato ad attaccare il presidente ucraino, responsabile secondo lui, insieme a Biden, di avere «fatto un lavoro orribile nel consentire» alla guerra di iniziare. Salvo poi correggere il tiro parlando dallo Studio Ovale: «Questa è una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare. Biden - ha detto - non è riuscito a fermarla e Zelensky avrebbe potuto farlo. E Putin non avrebbe mai dovuto iniziarla. La colpa è di tutti». Ma il tycoon ha ribadito di volere continuare a cercare una soluzione negoziata.

Quella di Trump sembra quasi una risposta risentita alle parole di Zelensky in un'intervista alla «Cbs». «Per favore, prima di ogni decisione, di ogni forma di negoziato, venga a vedere la gente, i civili, i guerrieri, gli ospedali, le chiese, i bambini, distrutti o morti», aveva detto il presidente ucraino.

Che poi è tornato sullo storico scontro nello Studio Ovale del 28 febbraio per accusare il vice presidente DJ Vance di «giustificare le azioni di Putin». Quanto alla definizione di «dittatore» affibbiatagli da Trump, Zelensky ha risposto affermando che «negli Stati Uniti prevalgono le narrazioni russe».

Secondo Kiev, oltre ai due bambini uccisi a Sumy, se ne contano 15 tra i 119 feriti. Mentre l'ufficio del Procuratore Generale ha detto che dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio del 2022, i minori che hanno perso la vita sono 618 e 1884 i feriti. Ma l'Onu fornisce un numero ancora più alto: 669 fino al 31 dicembre scorso.

Attacco a Sumy, Mosca accusa Kiev

A proposito dell'attacco a Sumy, la versione russa è che obiettivo del bombardamento, compiuto con missili Iskander, fosse una riunione del comando del gruppo militare operativo-tattico Seversk, dove secondo il ministero della Difesa di Mosca sarebbero stati uccisi «60 militari».

Quanto alle vittime civili, Mosca chiama in causa Kiev, accusandola di «usare la popolazione ucraina come scudo umano, organizzando eventi con la partecipazione di personale militare nel centro di una città densamente popolata».

Zelensky ha risposto che «tutti i siti danneggiati sono civili: condomini, negozi, un'area di servizio. Solo una vera pressione sulla Russia potrà fermare tutto questo, sono necessarie sanzioni concrete contro i settori che finanziano la macchina di morte russa», ha aggiunto il presidente ucraino sul suo canale Telegram.

Le reazioni dell'UE

Dura la reazione dei Paesi europei, che si rivolgono anche agli Usa. «Chi vuole che le uccisioni finiscano in Ucraina deve mettere massima pressione sulla Russia», ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera UE, Kaja Kallas, ribadendo che servono più aiuti militari per permettere a Kiev di difendersi.

Mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è soffermato sul presunto «errore» di cui ha parlato Trump: «Non so di cosa si sia trattato, ma i russi non hanno fatto 'un errore' quando hanno deciso di invadere l'Ucraina, violando qualsiasi regola del diritto internazionale».

Una nuova possibile escalation

Il futuro cancelliere tedesco Fredrich Merz ha intanto fatto sapere che potrebbe decidere la fornitura a Kiev dei missili Taurus, con una gittata di almeno 500 chilometri, che potrebbero essere impiegati dall'Ucraina anche per attacchi sul territorio russo, come già avvenuto con gli Atacms americani e gli Storm Shadow britannici.

Una mossa che secondo il Cremlino porterebbe «solo a un'ulteriore escalation» del conflitto. Il falco Dmitry Medvedev, ex presidente e attuale numero due del Consiglio di Sicurezza nazionale, ha invitato Merz a «pensarci due volete», etichettandolo come «nazista».