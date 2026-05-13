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Visita in Cina L'Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato a Pechino

SDA

13.5.2026 - 14:42

Accoglienza in pompa magna per il presidente Usa Donald Trump al suo arrivo a Pechino
Accoglienza in pompa magna per il presidente Usa Donald Trump al suo arrivo a Pechino
Keystone

L'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è appena atterrato a Pechino. Lo riporta il South China Morning Post. La visita del tycoon durerà fino a venerdì. Domani incontrerà una prima volta Xi Jinping.

Keystone-SDA

13.05.2026, 14:42

13.05.2026, 14:56

Trump è stato accolto al suo arrivo a Pechino dal vicepresidente cinese Han Zheng, dall'ambasciatore Usa in Cina David Perdue e dall'ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng. Lo riporta la Cnn.

Il presidente degli Stati Uniti è stato ricevuto in pompa magna al suo arrivo all'aeroporto di Pechino. Il tappeto rosso è stato srotolato sulla pista mentre trecento bambini, vestiti con uniformi blu e bianche, sventolavano bandiere americane e cinesi.

Sulla pista d'atterraggio erano presenti anche suo figlio, Eric Trump, e la nuora, Lara Trump.

Intanto, sono diventate centinaia le persone in attesa del presidente degli Stati Uniti nei pressi del Four season di Pechino dove a breve il presidente Usa arriverà. La folla, di cinesi e stranieri, continua a guardare le dirette della tv di Stato, la Cgtn, mentre attendono il corteo di oltre 40 macchine statunitensi.

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