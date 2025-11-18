Donald Trump e la procuratrice generale Pam Bondi: quest'ultima fermerà la pubblicazione dei file sul caso Jeffrey Epstein? KEYSTONE

Donald Trump ha - almeno secondo la sua stessa concezione - il diritto di pubblicare i documenti sul caso Jeffrey Epstein. Il presidente si è rifiutato di farlo per molto tempo, prima di tornare di recente sulla sua decisione. Questo perché esisterebbe uno scenario in cui può acconsentire al loro rilascio, in quanto sarà comunque ostacolato.

Hai fretta? blue News riassume per te Tre anni fa Donald Trump affermava che avrebbe potuto rilasciare qualsiasi file se avesse voluto.

In casi come JFK o Martin Luther King ha esercitato questo diritto subito dopo essere entrato in carica per la seconda volta.

Non così nel caso Jeffrey Epstein: il presidente ha inizialmente resistito alla pubblicazione dei file prima di cambiare improvvisamente idea.

Il tycoon ha avviato indagini su Bill Clinton. Questa indagine in corso potrebbe essere citata come una ragione per non rilasciare i file dopo tutto. Mostra di più

«Quando sei il presidente degli Stati Uniti, puoi declassificare [i file] - semplicemente dicendo: "Sono declassificati". Anche solo pensandoci», affermava Donald Trump. «Non deve esserci un processo. Può esserci, ma non per forza».

No, non è questo che il presidente degli Stati Uniti sta dicendo in questi giorni a proposito della pubblicazione dei documenti su Jeffrey Epstein.

Trump says he can declassify top secret documents just by "thinking about it"

Nell'autunno del 2022, il repubblicano parlava dei documenti governativi segreti che ha portato nel suo club di lusso a Mar-a-Lago dopo il suo primo mandato, e che non ha restituito nonostante le ripetute richieste delle autorità.

Trump insiste ancora sui suoi diritti nell'assassinio di Kennedy

Dopo l'inizio del suo secondo mandato, il tycoon ha dimostrato di voler far valere il suo diritto al rilascio dei documenti: non appena si è insediato alla Casa Bianca, ha già reso pubbliche le conclusioni ufficiali sugli omicidi del procuratore generale Robert F. Kennedy e del presidente John F. Kennedy e dell'attivista per i diritti civili Martin Luther King.

Questo nonostante il fatto che, secondo «Just Security», la CIA abbia espresso delle riserve sulla pubblicazione integrale dei documenti su JFK. Il portale della New York University School of Law avverte in un suo articolo di febbraio che un diritto così ampio di declassificare i processi può anche essere strumentalizzato per scopi personali.

Trump now says House Republicans should vote to release the Epstein files "because we have nothing to hide"



17. November 2025 um 03:30

Questo novembre il vento è cambiato e soffia gelido in faccia a Trump. Il newyorchese si è a lungo battuto contro la divulgazione dei file sull'uomo condannato per abusi sessuali.

Poi, il 16 novembre, ha improvvisamente invertito la rotta e ha invitato i repubblicani a votare a favore della petizione alla Camera dei rappresentanti.

Da qui la richiesta di indagare su Clinton?

«Non abbiamo nulla da nascondere», è il nuovo motto del presidente, ma questo non lo motiva a ordinare semplicemente la pubblicazione dei file sull'imprenditore milionario: non dovrebbe semplicemente essere in grado di ordinarlo... anche solo pensando?

Se la Camera dei rappresentanti e il Senato troveranno le maggioranze necessarie a favore della loro pubblicazione quest'ultima potrebbe comunque fallire. Uno dei motivi potrebbe essere l'avvio di indagini da parte dello stesso Trump.

Il presidente ha incaricato la procuratrice generale - tramite un post su Truth Social - di indagare sui suoi avversari politici in relazione al pedofilo.

Pam Bondi sta prendendo di mira l'ex presidente Bill Clinton, il suo segretario al resoro Larry Summers e il fondatore di LinkedIn Reid Hoffman, che è uno dei principali donatori dei democratici.

Bondi potrebbe ancora bloccare la pubblicazione dei file di Epstein in riferimento a queste indagini in corso, anche se i politici votassero a stragrande maggioranza a favore.

Le prossime settimane dovranno dimostrare se questa scappatoia è il motivo per cui Trump è improvvisamente favorevole alla pubblicazione.