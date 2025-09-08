Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump Keystone

«Avremo un accordo a Gaza molto presto». Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dicendosi fiducioso che tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas torneranno in Israele.

Keystone-SDA SDA

«Ci sono 20 persone e 38 cadaveri: li riavremo tutti», ha sottolineato Trump.

Trump ha dato un ultimatum ad Hamas. «devono liberare tutti gli ostaggi o ci saranno delle conseguenze. Li ho avvertiti», ha scritto il presidente su Truth.

«Tutti vogliono che gli ostaggi tornino a casa. Tutti vogliono che questa guerra finisca! Gli israeliani hanno accettato le mie condizioni. È ora che anche Hamas le accetti», ha ammonito Trump su Truth.

«Ho avvertito Hamas delle conseguenze se rifiuta. Questo è il mio ultimo avvertimento, non ce ne sarà un altro!», ha minacciato il presidente americano.

Cosa ha risposto Hamas?

Nel frattempo Hamas in una dichiarazione ieri sera su Telegram ha indicato di essere pronta a riprendere i negoziati «immediatamente» dopo aver ricevuto una nuova proposta da Washington.

Questa prevede che tutti i 48 ostaggi verrebbero rilasciati il primo giorno dell'eventuale accordo in cambio della liberazione di migliaia di detenuti palestinesi tra cui centinaia di terroristi già condannati.

«Hamas accoglie con favore ogni passo che possa contribuire agli sforzi per porre fine all'aggressione contro il nostro popolo, e sottolinea di essere immediatamente disposta a sedersi al tavolo dei negoziati per discutere il rilascio di tutti gli ostaggi, in cambio di una dichiarazione chiara sulla fine della guerra e sul ritiro completo dalla Striscia di Gaza, nonché della creazione di un comitato per la gestione della Striscia da parte di palestinesi indipendenti, che entri in funzione immediatamente, con un impegno esplicito e dichiarato da parte del nemico a rispettare gli accordi, al fine di evitare il ripetersi di precedenti situazioni in cui sono stati raggiunti accordi, ma poi respinti o annullati».

«Parlerò con Putin nei prossimi giorni»

Per quanto riguarda l'Ucraina Trump ha dichiarato di non essere contento di quello che sta succedendo.

«Non sono affatto contento», ha detto il presidente statunitense a New York prima di tornare a Washington, dicendosi comunque fiducioso «che si troverà un accordo: dobbiamo farlo. Parlerò con Putin nei prossimi giorni», ha affermato parlando con i giornalisti.