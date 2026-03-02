Il presidente Donald Trump fa un gesto mentre cammina sul South Lawn al suo arrivo alla Casa Bianca, domenica 1 marzo 2026, a Washington. Keystone/AP Photo/Jose Luis Magana

Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la guerra contro l'Iran potrebbe durare ancora quattro settimane, o addirittura cinque. Nel frattempo, la milizia filo-iraniana Hezbollah sta attaccando Israele e i prezzi del petrolio sono in forte aumento a causa dell'escalation in Medio Oriente. Questi gli sviluppi delle ultime ore.

Redazione blue News Helene Laube

Dopo l’uccisione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, Stati Uniti e Israele hanno proseguito i loro attacchi nella notte tra domenica e lunedì. L'Iran ha risposto con contrattacchi e ora può contare sul sostegno di un alleato.

Trump: «La guerra potrebbe durare 4 settimane o anche 5»

Secondo Donald Trump, la guerra contro l'Iran potrebbe durare ancora quattro settimane. In un'intervista telefonica al tabloid britannico «Daily Mail», il presidente degli Stati Uniti spiegato che fin dall'inizio si prevedeva un'operazione della durata di circa un mese, sottolineando che l'Iran è un Paese vasto. «Ci vorranno quattro settimane o forse meno», ha dichiarato.

Poche ore dopo, in un'intervista al «New York Times», l'inquilino della Casa Bianca ha ribadito che le forze armate statunitensi sono pronte a proseguire l’offensiva per «quattro o cinque settimane», se necessario.

Anche da Israele arrivano segnali di un conflitto destinato a protrarsi. Il capo di Stato maggiore Ejal Zamir, in una prima valutazione rivolta agli alti ufficiali, ha affermato: «Ci aspettano ancora molti giorni di combattimento».

Il coordinamento con le forze armate statunitensi è «più stretto che mai», ha aggiunto Zamir, secondo quanto riferito in un comunicato militare.

Trump: tre «buone opzioni» per la futura leadership dell'Iran

Dopo l'uccisione della Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, in seguito agli attacchi contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, Trump ha dichiarato di avere una rosa di tre possibili candidati per la successione.

In un'intervista al «New York Times» pubblicata domenica (ora locale), ha affermato di avere «tre ottime opzioni» per il futuro leader dell'Iran, senza però voler «rivelare i nomi in questo momento».

Il presidente USA non ha risposto alle domande del quotidiano sulla possibilità che Ali Larijani, capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, possa assumere la guida del governo.

Domenica lo stesso Larijani ha dichiarato che un comitato ad interim guiderà il Paese fino all’elezione di un nuovo successore della Guida suprema.

Larijani aveva guidato in passato i negoziati sull'accordo nucleare con gli Stati Uniti, poi interrotti bruscamente, ed è stato sanzionato a gennaio dall’amministrazione Trump per il suo ruolo nella repressione delle proteste antigovernative.

Prezzi del petrolio in forte aumento a causa dell'escalation

Come previsto, i prezzi del petrolio sono aumentati in modo significativo lunedì in seguito all’escalation in Medio Oriente. Un barile (159 litri) di Brent del Mare del Nord con consegna ad aprile è salito di quasi 10 dollari, pari a un incremento del 14%, nei primi minuti di contrattazione, raggiungendo quota 82,37 dollari, il livello più alto dal gennaio 2025.

Anche il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) ha registrato un rialzo a due cifre in termini percentuali.

Dopo i forti guadagni iniziali, intorno alle 0.30 i prezzi hanno ridotto parte dell’aumento, ma risultavano comunque in crescita di circa il 9%.

Nel fine settimana, Israele e Stati Uniti hanno attaccato l'Iran, uccidendo tra gli altri il capo di Stato e guida religiosa del Paese, Khamenei. Teheran ha reagito con contrattacchi e ha inoltre limitato il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi del commercio energetico globale.

Ogni giorno circa un quinto delle spedizioni mondiali di petrolio transita attraverso questo stretto. Qualsiasi interruzione potrebbe far impennare i prezzi dell'energia e destabilizzare i mercati internazionali.

Domenica, i Paesi del cartello Opec+ hanno deciso di aumentare la produzione giornaliera per prevenire carenze di offerta e rincari eccessivi.

Sospetto attacco di droni alla base militare a Cipro

La base aerea britannica di Akrotiri, a Cipro, sarebbe stata colpita da un drone nella notte fra domenica e lunedì. Lo ha confermato il Ministero della Difesa di Londra, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa PA.

Nell'incidente, avvenuto nei pressi della città portuale di Limassol, non si registrano feriti. Sono state attivate misure di protezione per il personale militare nella regione.

«La base ha reagito per difendere il nostro personale», si legge nella dichiarazione, che preannuncia ulteriori dettagli nelle prossime ore. In un primo momento non era chiaro chi avesse lanciato il drone.

Secondo il governo cipriota, si sarebbe trattato di un «drone senza pilota» che ha provocato soltanto danni lievi. La situazione viene monitorata attentamente in stretta collaborazione con il governo britannico e con l'amministrazione delle basi del Regno Unito. Il Consiglio di sicurezza nazionale resta riunito in modo permanente.

Londra ha dichiarato di partecipare a un'operazione militare difensiva contro l'Iran in Medio Oriente. Il ministro della Difesa John Healey ha spiegato che i jet britannici intercettano droni e missili quando vengono individuati. Le unità sono dispiegate, tra l’altro, in Bahrein e a Cipro, dove il Regno Unito mantiene due basi militari.

Al personale della base è stato ordinato di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni. Non si esclude la possibilità di nuovi attacchi. Secondo i portali di informazione ciprioti, esplosioni e sirene sono state avvertite anche nella città vicina.

Healey aveva in precedenza messo in guardia dal rischio di «attacchi di rappresaglia iraniani sempre più indiscriminati». In un'intervista all’emittente britannica «Sky News» ha inoltre affermato che due missili iraniani sarebbero stati lanciati in direzione di Cipro.

Hezbollah rompe il cessate il fuoco e attacca Israele

La milizia Hezbollah in Libano ha lanciato razzi contro Israele al fianco dell’Iran. In una dichiarazione diffusa nella notte, il gruppo sciita sostenuto da Teheran ha affermato di agire in risposta all’uccisione della Guida suprema iraniana.

Poco dopo, secondo diverse fonti, l'esercito israeliano avrebbe avviato bombardamenti contro postazioni di Hezbollah nel Libano meridionale. Testimoni oculari hanno riferito di esplosioni anche nei sobborghi sud di Beirut, roccaforte della milizia.

Le forze armate israeliane hanno dichiarato che verranno adottate misure contro la decisione di Hezbollah di unirsi ai contrattacchi iraniani e che non sarà consentito alla milizia di rappresentare una minaccia per lo Stato di Israele.

Si tratta del primo attacco con razzi da parte di Hezbollah contro Israele dall’entrata in vigore del cessate il fuoco nel novembre 2024. Dopo i recenti attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la milizia aveva già annunciato la propria solidarietà agli alleati di Teheran.

Stati Uniti e Israele «raccoglieranno solo fallimenti» dallo scontro, ha dichiarato l'ufficio stampa dell’organizzazione.

Hezbollah è considerato uno degli attori non statali più potenti al mondo. Nonostante il forte indebolimento subito nell'ultima guerra con Israele, si ritiene che disponga ancora di decine di migliaia di combattenti e di significative capacità militari.