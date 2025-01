Donald Trump ha intenzione di applicare subito il piano di espulsione dei migranti. Keystone

Donald Trump inizierà il suo piano di espulsioni di massa di migranti martedì con un raid a Chicago che durerà una settimana. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il presidente-eletto invierà 200 agenti per condurre l'operazione.

Keystone-SDA SDA

Il raid di Chicago servirà per inviare un messaggio alle 'città santuario', quelle città democratiche che proteggono i migranti non aiutando le autorità federali a far rispettare le leggi sull'immigrazione.

Intanto migliaia di persone sono attese in piazza oggi per manifestare contro Trump. Secondo le attese degli organizzatori - riportano i media americani - ci saranno 50'000 persone, molte meno delle 500'000 che hanno manifestato nel 2017 contro l'insediamento dello stesso Trump.

Gli osservatori ritengono che il numero più ristretto di manifestanti riflette un cambio di strategia nella 'resistenza' a Trump, ma anche una stanchezza.

«Il nostro lavoro come organizzazione questa volta non è quello di catturare l'energia di tutte le persone che si stanno attivando, ma quello di evitare una smobilitazione mantenendo le persone coinvolte e dando loro qualcosa in cui sperare», afferma Tamika Middleton, la direttrice generale di Women's March, l'associazione che otto ani fa organizzò la maxi-protesta contro Trump.