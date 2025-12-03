  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump: «Basta con gli standard delle emissioni delle auto di Biden»

SDA

3.12.2025 - 22:01

Il presidente Trump annuncia la fine degli standard sulle emissioni delle automobili. Dietro a lui il segretario di Stato ai trasporti Sean Duffy, il presidente di Ford Jim Farley, la deputata repubblicana alla Camera dei Rappresentanti e il CEO di Stellantis Antonio Filosa.
Il presidente Trump annuncia la fine degli standard sulle emissioni delle automobili. Dietro a lui il segretario di Stato ai trasporti Sean Duffy, il presidente di Ford Jim Farley, la deputata repubblicana alla Camera dei Rappresentanti e il CEO di Stellantis Antonio Filosa.
Keystone

«Mettiamo definitivamente fine agli orribili e ridicoli standard alle emissioni di auto di Biden che hanno causato problemi alle cause automobilistiche».

Keystone-SDA

03.12.2025, 22:01

03.12.2025, 22:05

Lo ha annunciato Donald Trump alla Casa Bianca ringraziando gli amministratori delegati di Ford e Stellantis Jim Farley e Antonio Filosa, presenti all'annuncio.

Filosa: «grande giorno per Sellantis»

«È un grande giorno per Stellantis perché riteniamo che sia il giorno in cui le regole si riconciliano con la domanda reale. È per questo che Stellantis ha deciso di investire in Jeep, Ram, Dodge e Chrysler 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni, aumentando la produzione. Noi crediamo nella crescita e siamo pronti a investire di più».

Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa alla Casa Bianca, dove Donald Trump ha annunciato la fine degli standard sulle emissioni di Joe Biden.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Ecco 4 esempi recenti della brutalità assoluta della politica statunitense
WhatsApp sta bloccando gli utenti su larga scala, ecco come
Il nostro universo non è una simulazione: nuove prove matematiche ribaltano l'ipotesi digitale
Pilatus inaugura un nuovo stabilimento in Spagna

Video correlati

Stati Uniti. Trump si scaglia contro i somali: «Sono spazzatura», Omar risponde: «Ha bisogno di aiuto»

Stati UnitiTrump si scaglia contro i somali: «Sono spazzatura», Omar risponde: «Ha bisogno di aiuto»

Il Natale come spettacolo patriottico. Melania Trump trasforma la Casa Bianca in una fortezza rossa e blu

Il Natale come spettacolo patriotticoMelania Trump trasforma la Casa Bianca in una fortezza rossa e blu

USA. Sabrina Carpenter contro Trump: «Usare Juno come colonna sonora per un raid è disgustoso»

USASabrina Carpenter contro Trump: «Usare Juno come colonna sonora per un raid è disgustoso»

Altre notizie

Come un film dell'orrore. Le inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein

Come un film dell'orroreLe inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein

Guerra in Ucraina. L'Ue risponde a Putin: «Stop totale ma graduale al gas russo, avanti con gli asset»

Guerra in UcrainaL'Ue risponde a Putin: «Stop totale ma graduale al gas russo, avanti con gli asset»

Guerra in Ucraina. Mosca e Kiev ancora lontane, salta l'incontro Zelensky-Witkoff, «Niet» di Putin sulla Nato

Guerra in UcrainaMosca e Kiev ancora lontane, salta l'incontro Zelensky-Witkoff, «Niet» di Putin sulla Nato

Guerra in Ucraina. Putin non  cede a compromessi con Witkoff: il 20% del Donetsk e la sicurezza, i nodi irrisolti

Guerra in UcrainaPutin non  cede a compromessi con Witkoff: il 20% del Donetsk e la sicurezza, i nodi irrisolti