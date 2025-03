Zelensky ha avuto un acceso scambio di parole con Trump a Washington. Mystyslav Chernov/AP/dpa

Donald Trump sta facendo seguire alle sue minacce i fatti, e per il momento sta ritirando il sostegno all'Ucraina nella guerra di difesa contro la Russia. Gli avvertimenti e le richieste di aiuto di Kiev non vengono ascoltati.

A tre anni dall'inizio della guerra, il Governo statunitense sospende temporaneamente gli aiuti militari all'Ucraina, mettendo in grave difficoltà il Paese attaccato dalla Russia.

Secondo la Casa Bianca, il presidente Donald Trump vuole raggiungere un accordo di pace. Gli aiuti saranno quindi sospesi e rivisti fino a nuovo ordine.

In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva nuovamente suscitato l'ira del repubblicano con la sua dichiarazione che un accordo per porre fine alla guerra era ancora lontano.

Quali sono le conseguenze per l'Ucraina?

La sospensione degli aiuti militari statunitensi, annunciata pochi giorni dopo uno scandalo senza precedenti durante la visita di Zelensky alla Casa Bianca, avrà probabilmente conseguenze drastiche per l'Ucraina.

Dall'inizio della guerra, nel febbraio 2022, gli Stati Uniti sono stati il più importante sostenitore del Paese nella sua difesa contro l'aggressore russo.

L'ordine del tycoon entra in vigore immediatamente e riguarda armi e munizioni per un valore di oltre un miliardo di dollari, che sono già in fase di consegna o sono state ordinate, come riporta il «New York Times», alcune delle quali sono già arrivate nella vicina Polonia, secondo i media statunitensi.

Il quotidiano newyorchese ha citato un funzionario governativo che ha affermato che gli aiuti militari potrebbero riprendere solo se Trump constaterà l'impegno dell'Ucraina nei negoziati di pace con la Russia.

Come si è arrivati alla decisione di Trump?

Secondo il «Washington Post», la decisione è stata presa durante una riunione alla Casa Bianca lunedì 3 marzo. Trump ha scambiato opinioni con, tra gli altri, il segretario di Stato Marco Rubio, il vicepresidente J.D. Vance e il segretario alla difesa Pete Hegseth.

Il presidente aveva già messo in discussione gli aiuti all'Ucraina durante la campagna elettorale e aveva apertamente minacciato di ritirare tutto il sostegno di Washington a Kiev dopo la recente disputa pubblica con Zelensky nello Studio Ovale.

Il repubblicano ha affermato che il presidente ucraino - che ha subito innumerevoli morti in guerra e distruzioni diffuse - non era interessato alla pace finché gli Stati Uniti avrebbero fornito assistenza militare. Zelensky avrebbe visto in questo un vantaggio strategico nei confronti della Russia.

La leadership ucraina, d'altra parte, ha ripetutamente chiarito che un accordo di pace senza garanzie di sicurezza non ha valore, perché la Russia potrebbe attaccare di nuovo in qualsiasi momento.

Dopo tutto Vladimir Putin ha già ignorato accordi, trattati internazionali e diritto internazionale in passato. E gli Stati Uniti sono il più importante garante della sicurezza. Al contrario, Trump sostiene che gli europei abbiano un dovere da assolvere e vuole lasciare a loro il compito di garantire la pace.

A quanto ammontano gli aiuti militari forniti finora dagli Stati Uniti?

Sotto il predecessore di Trump, Joe Biden, gli Stati Uniti sono stati il principale sostenitore e di gran lunga il maggior fornitore di armi all'Ucraina.

Dall'inizio dell'invasione russa, l'amministrazione del democratico ha fornito più di 65 miliardi di dollari (circa 58 miliardi di franchi svizzeri) in aiuti militari a Kiev.

A questi si sono aggiunte altre forme di sostegno, come gli aiuti economici o umanitari, nonché l'aiuto per l'addestramento dei piloti dei caccia ucraini e la fornitura di informazioni di intelligence.

Resta da vedere se anche questi aiuti saranno ora influenzati dal radicale cambiamento di rotta del Governo statunitense.

Quanto dureranno le scorte di armi e munizioni dell'Ucraina?

Da quando Trump si è insediato, a gennaio, non ci sono stati nuovi pacchetti di aiuti militari statunitensi per l'Ucraina. Finora però il Paese sotto attacco ha beneficiato di forniture di armi iniziate durante il mandato di Biden.

In precedenza si stimava che l'Esercito ucraino sarebbe stato in grado di continuare a combattere con la stessa intensità per altri sei mesi circa grazie alle forniture di armi avviate dall'ex presidente.

L'Ucraina riceve anche molto sostegno da altri Paesi occidentali, ma è molto discutibile che questo possa compensare la perdita degli aiuti americani. Le forniture degli Stati Uniti non possono essere sostituite, soprattutto in termini di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot.

Adesso c'è la minaccia di debolezze nel sistema di difesa aerea che l'Esercito russo potrebbe sfruttare per attacchi con missili balistici e da crociera. Non ci sarebbe quasi nessuna protezione per il malconcio sistema energetico russo, per le fabbriche di difesa e per altri obiettivi strategicamente importanti.

Trump: «Quest'uomo non vuole la pace»

Trump aveva recentemente criticato aspramente Zelensky, definendolo «dittatore» e guerrafondaio e mettendo in dubbio la sua legittimità politica, proprio come ha fatto il Cremlino in precedenza.

Il presidente statunitense ha invece cercato il dialogo con Putin e la vicinanza al presidente russo, che ha iniziato la guerra contro l'Ucraina con l'ordine di attaccare nel febbraio 2022.

Durante la visita dell'ucraino a Washington, Trump e il suo vicepresidente hanno poi rivolto dure accuse al loro ospite davanti all'opinione pubblica mondiale, accusandolo tra l'altro di mancanza di gratitudine.

Poco prima di annunciare l'interruzione degli aiuti militari statunitensi, Trump ha fatto di meglio e ha reagito con rabbia alle dichiarazioni rilasciate da Zelensky ai giornalisti a Londra, secondo cui un accordo per porre fine alla guerra era ancora «molto, molto lontano».

«Questa è la peggiore dichiarazione che Zelensky potesse fare e l'America non la supporterà ancora a lungo», ha scritto Trump sul suo social media Truth. «È quello che ho detto: questo tizio non vuole la pace finché ha il sostegno dell'America».

Come sta reagendo l'Europa?

Numerosi capi di Stato e di governo occidentali, nonché i leader dell'UE e della NATO, hanno discusso domenica il futuro corso della guerra in Ucraina senza gli Stati Uniti.

Durante l'incontro a Londra, è stato deciso che un gruppo di Stati guidato da Regno Unito e Francia dovrebbe lavorare con l'Ucraina su un piano di pace, che dovrebbe poi essere discusso con gli Stati Uniti e, nella migliore delle ipotesi, attuato insieme a Washington.

Trump ha poi stuzzicato sempre su Truth che gli alleati di Zelensky hanno di fatto ammesso che sarebbero persi senza l'America. Non è stata una dichiarazione convincente per dimostrare forza nei confronti della Russia.

Come ha reagito Zelensky?

Zelensky si è espresso a favore di una rapida fine della guerra con la Russia, ma a condizioni accettabili. «Abbiamo bisogno di pace, di una pace giusta ed equa e non di una guerra infinita», ha detto nel suo videomessaggio serale prima che venisse resa pubblica la notizia della sospensione degli aiuti militari statunitensi.

La base di partenza era il mantenimento delle attuali posizioni ucraine sul fronte, creando così le condizioni per una «vera diplomazia». A tal fine il presidente ucraino ha insistito ancora una volta sulle garanzie di sicurezza per il suo Paese.

«La mancanza di garanzie di sicurezza ha permesso alla Russia di iniziare l'occupazione della Crimea e la guerra nel Donbass 11 anni fa», ha sottolineato il capo di Stato.

Anche l'invasione su larga scala dell'esercito russo, iniziata nel 2022, è stata il risultato di una mancanza di garanzie di sicurezza. «E tutto il mondo lo vede e lo riconosce».

Anche JD Vance ha commentato questo punto in un'intervista a Fox News. Se si vuole davvero fare in modo che l'esercito di Putin non invada di nuovo l'Ucraina, la migliore garanzia di sicurezza è collegare il futuro dell'Ucraina a vantaggi economici per gli Stati Uniti.

Nelle scorse settimane, l'amministrazione Trump aveva cercato di raggiungere un accordo sulle materie prime con Kiev, che prevedeva l'accesso degli Stati Uniti alle terre rare immagazzinate in Ucraina. Finora il governo ucraino non ha accettato tale accordo.

Nel frattempo Zelensky avrebbe ceduto alle condizioni poste dalla Casa Bianca: «Sono pronto a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura», ha annunciato.

Il leader ucraino si è detto anche pronto a firmare l'intesa sulle terre rare e Kiev sarebbe anche disposta ad una «tregua immediata in cielo e in mare» con i russi, come primo passo per negoziati di più ampio respiro.

Per quanto riguarda almeno il via libera all'intesa sui minerali, secondo diverse fonti, l'annuncio di Trump è previsto nel suo primo intervento al Congresso mercoledì.