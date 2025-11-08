  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump boicotta il G20, «il Sudafrica massacra gli afrikaner»

SDA

8.11.2025 - 09:10

Donald Trump ha nuovamente sostenuto le pesanti accuse nei confronti del Sudafrica.
Donald Trump ha nuovamente sostenuto le pesanti accuse nei confronti del Sudafrica.
Keystone

Nessun rappresentante degli Stati Uniti si recherà al vertice del G20 che si terrà in Sudafrica il 22 e il 23 novembre prossimo. Ad annunciarlo in un post su 'Truth' è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Keystone-SDA

08.11.2025, 09:10

08.11.2025, 09:28

«È una vergogna che il G20 si tenga in Sudafrica. Gli afrikaner (discendenti dei coloni olandesi e degli immigrati francesi e tedeschi) vengono uccisi e massacrati, e le loro terre e fattorie vengono confiscate illegalmente. Nessun funzionario del governo degli Stati Uniti parteciperà finché continueranno queste violazioni dei diritti umani. Non vedo l'ora di ospitare il G20 del 2026 a Miami, in Florida!», sottolinea il presidente Usa.

A maggio, alla Casa Bianca, Trump nel corso di un incontro aveva accusato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa di non intervenire contro le violenze sugli agricoltori bianchi. Successivamente il presidente Usa aveva annunciato che non avrebbe partecipato personalmente al primo vertice del G20 tenutosi nel continente africano e che sarebbe stato rappresentato da J.D. Vance. Anche il Segretario di Stato americano Marco Rubio sta boicottando le riunioni ministeriali del G20.

Recentemente Donald Trump ha preso di mira anche un altro paese africano: la Nigeria, dove ha minacciato un intervento armato, citando la persecuzione dei cristiani.

I più letti

Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Ecco i dettagli sulla separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales
È morto Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra famoso per Sanremo
Maya Hawke in lacrime sul set di Stranger Things: «Ho pianto tutto il giorno»

Altre notizie

USA. La corte suprema blocca il pagamento dei buoni spesa

USALa corte suprema blocca il pagamento dei buoni spesa

Guerra. Raid sulle reti energetiche, blackout e morti in Ucraina

GuerraRaid sulle reti energetiche, blackout e morti in Ucraina

«Drone House». Inaugurato il centro di formazione utilizzo dei droni in Lettonia

«Drone House»Inaugurato il centro di formazione utilizzo dei droni in Lettonia