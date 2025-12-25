  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniit Trump: «Buon Natale anche alla feccia della sinistra radicale»

SDA

25.12.2025 - 08:38

Il presidente degli Stti Uniti Donald Trump sta trascorrendo le vacanze di Natale a Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida.
Il presidente degli Stti Uniti Donald Trump sta trascorrendo le vacanze di Natale a Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida.
Keystone

Donald Trump ha colto l'occasione delle festività per augurare un «Buon» Natale a tutti gli americani, «compresa la feccia della sinistra radicale», riferendosi ai suoi avversari democratici, che il presidente USA accusa regolarmente di essere la causa di ogni male.

Keystone-SDA

25.12.2025, 08:38

25.12.2025, 09:08

«Buon Natale a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale che sta facendo tutto il possibile per distruggere il nostro Paese, ma fallendo miseramente», ha dichiarato il presidente repubblicano sul suo social network Truth.

Economia, tensioni sociali e persino conflitti internazionali: Trump incolpa regolarmente il partito democratico, e in particolare l'ex presidente Joe Biden, per le difficoltà che gli Stati Uniti e il mondo stanno attraversando.

All'interno di questa categoria di «sinistra radicale», include volentieri, con il suo stile caustico, tutti i democratici e gli avversari politici, anche quelli considerati moderati o centristi. Donald Trump sta trascorrendo le vacanze di Natale a Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida.

I più letti

Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
La vittoria di van der Poel a Hofstade è stata rovinata da un gesto vergognoso
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
Trump: «Buon Natale anche alla feccia della sinistra radicale»
In partenza per l'Italia? Ecco una novità che potrebbe far felici gli automobilisti

Altre notizie

Medio Oriente. Israele respinge le critiche di 14 Paesi per gli insediamenti in Cisgiordania

Medio OrienteIsraele respinge le critiche di 14 Paesi per gli insediamenti in Cisgiordania

Tragedia in Tanzania. Elicottero si schianta sul Kilimangiaro: 5 morti, tra cui due turisti

Tragedia in TanzaniaElicottero si schianta sul Kilimangiaro: 5 morti, tra cui due turisti

Tragedia. Naufragio al largo del Senegal, morti almeno 12 migranti

TragediaNaufragio al largo del Senegal, morti almeno 12 migranti