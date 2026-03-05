Il presidente americano Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti sono in contatto con la leadership comunista cubana. (foto d'archivio) Keystone

«Anche Cuba cadrà». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Politico. «Abbiamo tagliato tutto il petrolio, tutto il denaro, tutto ciò che arrivava dal Venezuela, che era l'unica fonte. E loro vogliono fare un accordo», ha affermato.

Keystone-SDA SDA

Alla domanda se gli Stati Uniti stessero giocando un ruolo nella caduta del governo cubano, Trump ha risposto: «Beh, che dici? Per 50 anni, questa è stata la ciliegina sulla torta. Il Venezuela sta andando alla grande. Delcy Rodríguez sta facendo un lavoro fantastico. Il rapporto con loro è ottimo».

Trump ha anche confermato che gli Stati Uniti sono in contatto con la leadership comunista cubana, mentre l'instabilità sull'isola si intensifica dopo la cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro.

«Hanno bisogno di aiuto. Stiamo parlando con Cuba», ha detto Trump. E ha suggerito che il peggioramento della situazione sull'isola è in parte dovuto alle pressioni degli Stati Uniti.