Il prossimo obiettivo? Trump: «Cadrà anche Cuba, vogliono un accordo»

SDA

5.3.2026 - 19:23

Il presidente americano Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti sono in contatto con la leadership comunista cubana. (foto d'archivio)
Il presidente americano Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti sono in contatto con la leadership comunista cubana. (foto d'archivio)
Keystone

«Anche Cuba cadrà». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Politico. «Abbiamo tagliato tutto il petrolio, tutto il denaro, tutto ciò che arrivava dal Venezuela, che era l'unica fonte. E loro vogliono fare un accordo», ha affermato.

Keystone-SDA

05.03.2026, 19:23

05.03.2026, 19:27

Alla domanda se gli Stati Uniti stessero giocando un ruolo nella caduta del governo cubano, Trump ha risposto: «Beh, che dici? Per 50 anni, questa è stata la ciliegina sulla torta. Il Venezuela sta andando alla grande. Delcy Rodríguez sta facendo un lavoro fantastico. Il rapporto con loro è ottimo».

Trump ha anche confermato che gli Stati Uniti sono in contatto con la leadership comunista cubana, mentre l'instabilità sull'isola si intensifica dopo la cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro.

«Hanno bisogno di aiuto. Stiamo parlando con Cuba», ha detto Trump. E ha suggerito che il peggioramento della situazione sull'isola è in parte dovuto alle pressioni degli Stati Uniti.

Sanremo 2027: De Martino chiama Clerici o De Filippi? Intanto spunta... Vasco
Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
Berset mette in guardia l'Europa: «La sicurezza militare non basta»
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
«Dovreste mettere telecamere nascoste»: Michele Bravi svela il dietro le quinte di Sanremo

A Zurigo, Kallas lancia un appello a favore del diritto internazionale

A Zurigo, Kallas lancia un appello a favore del diritto internazionale

Berset mette in guardia l'Europa: «La sicurezza militare non basta»

Berset mette in guardia l'Europa: «La sicurezza militare non basta»

Zelensky spera che «una persona» non blocchi il credito a Kiev, ecco a chi si riferisce

Zelensky spera che «una persona» non blocchi il credito a Kiev, ecco a chi si riferisce