Trump celebra una «vittoria monumentale», ma forse ha festeggiato troppo presto

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: ha festeggiato troppo presto? KEYSTONE

Alla fine di giugno, Donald Trump ha celebrato una «vittoria monumentale» davanti alla Corte Suprema, ma poche settimane dopo, i tribunali continuano a bloccare i suoi decreti più controversi. È emerso che il presidente degli Stati Uniti è stato probabilmente troppo veloce nel festeggiare.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te A giugno la Corte Suprema ha limitato fortemente le «ingiunzioni universali» a livello nazionale.

Diversi tribunali hanno tuttavia trovato il modo di bloccare nuovamente a livello nazionale l'ordine di Trump sulla cittadinanza per nascita.

Anche altri decreti governativi sono stati recentemente sospesi tramite ingiunzione. Mostra di più

Alla fine di giugno 2025, il presidente in carica degli Stati Uniti Donald Trump ha celebrato una presunta vittoria storica davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

La Corte Suprema ha deciso, con una maggioranza conservatrice, di limitare significativamente il potere dei tribunali inferiori di emettere «ingiunzioni universali» a livello nazionale.

Trump ha definito la sentenza una «vittoria monumentale per la Costituzione»: finalmente, ha annunciato alla Casa Bianca, il suo governo potrà «procedere rapidamente su numerose questioni politiche [bloccate]», tra cui la fine della cittadinanza di nascita per i bambini non cittadini.

Un'«assurdità» che «mina» il suo programma

Ma appena sei settimane dopo, è chiaro che i tribunali continuano a ostacolare la marcia trionfale del presidente. Come riporta il Washington Post, sono più numerosi i giudici che fermano i decreti del capo della Casa Bianca rispetto a prima della sentenza della Corte Suprema.

Il 79enne era certo della sua vittoria. Il 27 giugno, la Corte Suprema si è pronunciata a favore dell'amministrazione Trump con 6 voti contro 3 e ha annullato diverse ingiunzioni a livello nazionale contro i decreti del presidente.

Tali «ingiunzioni universali» da parte di singoli giudici federali avevano ripetutamente bloccato le politiche del tycoon - secondo lui una «grave assurdità» che «minava eccessivamente» il suo programma.

«Una vittoria monumentale per la Costituzione»

Alla fine di giugno, i giudici supremi hanno dichiarato che questi divieti generalizzati superavano presumibilmente i poteri concessi ai tribunali dal Congresso.

Secondo la sentenza, i tribunali di grado inferiore avrebbero potuto spingersi solo «fino a dove necessario per assistere pienamente i querelanti».

Per il comandante in capo è stato un motivo per festeggiare: «Una vittoria monumentale per la Costituzione, la separazione dei poteri e lo Stato di diritto», ha dichiarato con orgoglio ai media - la sua portavoce ha elencato quasi 40 sentenze «illegali» agli occhi del Partito Repubblicano.

President Trump: “The Supreme Court has delivered a monumental victory for the Constitution, the separation of powers, and the rule of law in striking down the excessive use of nationwide injunctions”



pic.twitter.com/6PtaNT6YnO — America (@america) June 27, 2025

Ma non appena la sentenza è stata emessa, il giudice liberale Sonia Sotomayor ha messo in guardia dalle conseguenze.

«Nessun diritto è al sicuro sotto il nuovo regime giudiziario», ha scritto. Oggi si tratta della clausola della primogenitura, domani un altro governo potrebbe, ad esempio, emanare divieti sulle armi o sulle credenze religiose - e i tribunali non potrebbero più «proibire completamente tali politiche palesemente illegali», se non attraverso una complicata class action.

I giudici continuano nonostante l'ingiunzione

Quello che Sotomayor probabilmente sospettava: gli avversari di Trump stanno sfruttando proprio questa scappatoia.

Perché nonostante gli ululati di trionfo, le sue ingiunzioni più controverse continuano a essere bloccate, in alcuni casi anche da più tribunali di prima.

La disputa sull'ordine esecutivo per l'abolizione della cittadinanza di nascita ne è un esempio particolarmente vivido: il giorno stesso della sentenza della Corte Suprema, le organizzazioni per i diritti civili hanno presentato nuove cause collettive.

In effetti, quattro tribunali hanno nuovamente bloccato il decreto a livello nazionale, come riporta CBS News.

È improbabile che Trump sia contento degli ordini dei tribunali. KEYSTONE

L'esempio della giudice federale Deborah Boardman

La giudice federale Deborah Boardman, nel Maryland, ha messo un ulteriore freno al suo presidente all'inizio di agosto: ha vietato il decreto sulla cittadinanza di nascita a livello nazionale con un'ingiunzione temporanea, riconoscendo un gruppo di querelanti composto da tutti i bambini statunitensi colpiti come una classe.

È stata la quarta sentenza dalla vittoria della Corte Suprema a congelare l'ordine di Trump a livello nazionale. Boardman aveva già emesso tale divieto a febbraio, ma aveva dovuto sospenderlo temporaneamente in seguito alla sentenza della Corte Suprema di Washington.

Ora ha motivato dettagliatamente la sua decisione: i querelanti - tra cui 22 Stati federali e diverse ONG - avrebbero quasi certamente vinto nel merito, poiché il decreto di Trump era chiaramente anti-costituzionale e li minacciava di danni irreparabili.

Inoltre, un mosaico di regole diverse nei vari Stati o persino nelle contee, non solo andrebbe a scapito dei bambini, ma porrebbe anche problemi insolubili all'amministrazione, ha sostenuto il giudice.

La Corte Suprema lascia una scappatoia aperta

In realtà, la stessa Corte Suprema aveva concesso delle eccezioni nella sentenza di giugno: se è necessario proteggere pienamente i ricorrenti, un ordine può continuare ad essere applicato a livello nazionale. È proprio su questo che si basa l'ordinanza di Boardman.

BREAKING: Judge Joseph Laplante BLOCKS Trump's executive order ending birthright citizenship DESPITE Supreme Court ruling restricting the ability of judges to block Trump’s policies. pic.twitter.com/w3ViXhkPTJ — Libs of TikTok (@libsoftiktok) July 10, 2025

Altri tribunali hanno rapidamente seguito l'esempio. Alla fine di luglio, il giudice Joseph LaPlante nel New Hampshire ha esteso a tutto lo Stato un'ingiunzione sulla cittadinanza di nascita precedentemente localizzata, dopo che il movimento per i diritti civili ACLU aveva chiesto il riconoscimento come azione collettiva.

Quasi contemporaneamente, una corte d'appello di San Francisco ha confermato la sentenza di un giudice di Seattle, che aveva stabilito l'incostituzionalità dell'ordine di Trump, bloccandolo a livello nazionale.

E il giudice federale Leo Sorokin di Boston ha rifiutato espressamente di disinnescare l'ordine esistente: Non c'era «nessuna alternativa fattibile e più ristretta» che avrebbe fornito una protezione sufficiente agli Stati che hanno fatto causa, ha detto il giudice nella sua sentenza di 23 pagine del 25 luglio.

Molti dei bambini colpiti potrebbero trasferirsi in altri Stati: i costi e gli oneri amministrativi per gli Stati querelanti rimarrebbero quindi «sostanziosi» anche se l'ordine di Trump si applicasse solo al di fuori di questi Stati. La logica è essenzialmente la stessa: il divieto a livello nazionale rimane pienamente in vigore.

Le scappatoie vengono sistematicamente sfruttate

Le sconfitte legali di Trump non si limitano alla questione della cittadinanza di nascita. Appena un giorno dopo la decisione di Boardman, un'altra sentenza ha fatto scalpore

Un giudice federale del Rhode Island ha annullato le nuove linee guida del Dipartimento di Giustizia che il governo voleva utilizzare per tagliare i fondi quando i programmi di assistenza alla violenza domestica offrono le cosiddette iniziative di «diversità e inclusione» o il supporto ai transgender.

Il giudice William Smith ha giustificato l'ingiunzione a livello nazionale sulla base dell'interesse pubblico: senza una sospensione degli ordini della Casa Bianca, si rischierebbe «l'interruzione di servizi importanti, a volte salvavita, per le vittime di violenza sessuale e domestica». L'ingiunzione si applica anche a tutti i programmi interessati in tutto il Paese per il momento.

Anche dopo la presunta sentenza della Corte Suprema, succede che i tribunali stanno trovando il modo di bloccare o almeno fermare le decisioni di Trump. Sebbene la Corte Suprema abbia cambiato le regole del gioco per le ingiunzioni, non le ha completamente riscritte.

Un lungo braccio di ferro

Avvocati di parte civile pieni di risorse stanno ora sfruttando sistematicamente queste scappatoie, ad esempio attraverso lo strumento dell'azione collettiva a livello nazionale, a cui la Corte Suprema ha fatto esplicito riferimento.

Anche il caso Trump contro CASA, il caso specifico della cittadinanza di nascita, è stato semplicemente rinviato dalla Corte Suprema ai tribunali inferiori per esplorare l'esatta portata delle ingiunzioni. L'effettiva costituzionalità dell'ordine è rimasta per il momento irrisolta.

Di conseguenza, ora si sta scatenando un nuovo braccio di ferro legale su quanto i tribunali siano autorizzati a definire in modo restrittivo o ampio le loro ingiunzioni.

Secondo il Washington Post, Nicholas Bagley, professore di diritto amministrativo, prevede un periodo di incertezza più lungo: ci vorrà tempo perché emerga un «nuovo equilibrio» e perché diventi chiaro in quali casi i giudici possano continuare a emettere divieti di ampia portata.

Una vittoria prematura

Questo significa che l'esultanza del presidente degli Stati Uniti per la presunta vittoria della Corte potrebbe essere stata prematura.

È vero che la Corte Suprema ha alzato gli ostacoli per le ingiunzioni a livello nazionale. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che non vogliono essere completamente esautorati.

«I presidenti ci hanno ampiamente coinvolto nella legislazione - nel bene e nel male», spiega Bagley, «un provvedimento in meno non cambia molto le cose».