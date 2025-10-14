Trump celebrato all'estero, ma in patria le cose non vanno bene

Trump sda

In rapida successione, Donald Trump visita prima Israele e poi l'Egitto, dove annuncia solennemente la fine della guerra di Gaza e viene acclamato. Al suo ritorno negli Stati Uniti, lo attendono i vecchi problemi.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump è stato celebrato per i suoi successi in politica estera durante una visita di un giorno in Medio Oriente.

Mentre il presidente degli Stati Uniti si presenta come un pacificatore all'estero, in patria sta conducendo una campagna di ritorsione.

Inoltre, lo shutdown in corso negli Stati Uniti significa che le cose sono ancora in stallo: al momento, nessuno sa dove il repubblicano stia dirigendo il Paese. Mostra di più

Donald Trump festeggia in Israele. La gente canta «grazie, Trump» durante le manifestazioni spontanee. Il presidente degli Stati Uniti, tra tutti, che ha diviso il mondo e l'America, ha ottenuto ciò che difficilmente si pensava fosse possibile: mediare un accordo di pace, o meglio un accordo, tra Israele e Hamas.

Molti punti importanti del piano di pace del repubblicano potrebbero essere ancora irrisolti: il fatto che tutti gli ostaggi israeliani sopravvissuti siano stati liberati e che la popolazione di Gaza possa davvero sperare nella pace è un risultato a cui Trump ha indubbiamente contribuito.

In Medio Oriente viene acclamato come il grande portatore di pace, un ruolo in cui ama vedersi.

Buono fuori, cattivo dentro

D'altra parte, in patria l'umore non potrebbe essere più diverso. Gli Stati Uniti sono nel mezzo di una vera e propria crisi politica interna, in cui Trump non è del tutto innocente.

Il governo è fermo da quasi due settimane. Il tycoon sta cercando di far passare la sua agenda politica con mezzi militari. Quasi nessuno dei suoi avversari politici è al sicuro dalla sua vendetta.

Mentre il presidente sta cercando di presentarsi come un pacificatore all'estero, alimenta una serie apparentemente infinita di conflitti in patria, scrive il «New York Times».

Questa divisione è diventata un elemento caratterizzante della sua presidenza, fornendo munizioni sia ai suoi alleati che ai suoi avversari.

Nessuno sa davvero dove si stiano dirigendo il Paese a livello nazionale e questo sta avendo un impatto sulla popolarità del repubblicano. Il suo indice di gradimento è sceso a poco più del 40%, addirittura peggiore rispetto allo stesso periodo del suo primo mandato.

Lontano dai grandi eventi MAGA, è improbabile che Trump riesca a fare un tuffo nel mare di applausi degli Stati Uniti.

Forse lo shutdown più lungo della storia

Da un lato, non si può rimproverare al newyorchese di essersi recato personalmente in Medio Oriente per firmare il suo accordo con Gaza. Dall'altro, non è detto che la cosa vada bene negli Stati Uniti.

Alcuni ritengono che il presidente si sia assentato nonostante i numerosi cantieri in casa, e con lui alcuni altri membri di alto rango del governo.

Inoltre, i membri della Camera dei rappresentanti non possono svolgere il loro lavoro perché sono di fatto bloccati dallo speaker Mike Johnson.

Il leader repubblicano ha dichiarato che non negozierà con i democratici finché questi non rinunceranno alle loro richieste sull'assistenza sanitaria e non permetteranno la ripresa delle operazioni del governo federale, mentre Trump festeggiava in Israele.

Il governo è fermo dal 1° ottobre e potrebbe trattarsi del più lungo shutdown della storia, dice Johnson. 750'000 dipendenti federali sono in congedo forzato e le professioni essenziali devono continuare a lavorare senza stipendio.

Non tutti se ne rendono conto. Ad esempio i controllori del traffico aereo si danno sempre più spesso malati perché non vogliono lavorare senza essere pagati. Il traffico aereo è stato interrotto.

Il Paese è in stallo, i fronti sono induriti

In linea con la sua natura politica, Trump incolpa esclusivamente i democratici per i problemi. E si rifiuta di negoziare per porre fine allo shutdown, promettendo invece di infliggere dolore ai democratici e ai loro elettori.

D'altra parte, poiché non pensano di farsi vedere o di cedere, i fronti si stanno sempre più indurendo. La Casa Bianca sta rispondendo con una prima ondata di annunciati licenziamenti di massa.

Come primo passo, oltre 4'000 dipendenti federali perderanno il loro posto di lavoro in modo permanente, ha annunciato l'ufficio del bilancio in un documento presentato alla Corte.

Un numero particolarmente elevato di licenziamenti è previsto presso il ministero delle finanze: più di 1'400 persone perderanno il loro posto di lavoro. Nel ministero della salute la cifra supera i 1'100 dipendenti.

Anche al ministero dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano sono previsti circa 400 dipendenti. Saranno licenziate anche diverse centinaia di dipendenti del dipartimento della sicurezza nazionale, del dipartimento del commercio, del dipartimento dell'istruzione, del dipartimento dell'energia e dell'agenzia per la protezione dell'ambiente.

I soldati avranno la loro paga

Trump vuole garantire almeno che il personale militare statunitense venga pagato nonostante il blocco del bilancio, riorganizzando il budget.

Nel fine settimana il repubblicano ha scritto sulla piattaforma Truth Social che stava usando i suoi poteri di comandante in capo e aveva dato istruzioni al Pentagono di usare tutti i mezzi disponibili per garantire che i soldati ricevessero lo stipendio il 15 ottobre.

Il tycoon ha bisogno dei soldati. Anche perché sta schierando sempre più spesso la Guardia Nazionale per «ripristinare la legge e l'ordine» nelle città governate dai democratici. Dopo settimane di lotte e, per il momento, un dispiegamento limitato dal tribunale della Guardia Nazionale a Chicago, nel fine settimana le unità si sono spostate a Memphis.

Il caos sta giocando a suo favore

Lo shutdown sta paralizzando notevolmente gli Stati Uniti, ma non sta dominando (solo) i titoli dei giornali. Trump sta scatenando troppe altre polemiche per farlo.

La scorsa settimana ha intensificato le campagne contro gli avversari politici. Prima l'ex capo dell'FBI James Comey ha dovuto presentarsi in tribunale, poi il procuratore generale di New York Letitia James è stata incriminata.

«In pratica [Trump] ha riportato l'attenzione sui suoi avversari», afferma Julian E. Zelizer sul «New York Times». Il professore di storia dell'Università di Princeton ha pubblicato un'apprezzata raccolta di saggi sul primo mandato di Trump.

«Non c'era motivo di spingere l'impeachment in questo momento. Penso che si adatti al suo modello di comportamento. In definitiva, penso che creda che il caos lo avvantaggi», analizza Zelizer.

Trump non può resistere alla vendetta

Non è insolito nella storia degli Stati Uniti «che i presidenti abbiano successi contrastanti in politica estera e interna. Ma come spesso accade con Trump, tutto è più drammatico».

Il presidente non può resistere né a prendersela con i suoi nemici percepiti, né a fare semplicemente cose controverse per alimentare le divisioni ed esacerbare le tensioni.

Il fatto che il repubblicano si lasci celebrare come un pacificatore in Medio Oriente distoglie l'attenzione non da ultimo dal fatto che sta lottando per togliere il vento dalle vele dei suoi avversari politici.

«La politica estera sembra essere incentrata su grandi vittorie e premi Nobel, mentre in patria cerca di vendicarsi di anni di indagini e procedimenti giudiziari», commenta il giornalista del «New York Times» Ross Douthat.

Ma «se c'è una cosa che la politica mediorientale dovrebbe insegnare al presidente è che il vero successo si trova al di fuori del ciclo della vendetta, almeno se si vuole che i propri successi durino».

Redatto con materiale d'agenzia.