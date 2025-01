Tutto pronto per la cerimonia di giuramento di Donald Trump, che dovrebbe svolgersi all'interno a causa del gelo KEYSTONE

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato che tutta la cerimonia del suo giuramento sia nella Rotonda del Campidoglio, «come fu per Ronald Reagan nel 1985, sempre a causa del clima molto freddo».

Keystone-SDA SDA

Il tycoon s'è così espresso: «Le previsioni meteo per Washington Dc, con il fattore vento gelido, potrebbero portare le temperature a minimi record. C'è una folata artica che sta spazzando il Paese. Non voglio vedere persone ferite o sofferenti in alcun modo.»

«Sono condizioni pericolose per le decine di migliaia di forze dell'ordine, soccorritori, cani da guardia e persino cavalli, e centinaia di migliaia di sostenitori che saranno fuori per molte ore il 20 gennaio (in ogni caso, se decidete di venire, vestitevi in modo caldo!)».

«Pertanto – spiega – ho ordinato che il discorso inaugurale, oltre alle preghiere e ad altri discorsi, venga pronunciato nella Rotonda del Campidoglio degli Stati Uniti, come fu per Ronald Reagan nel 1985, anche in quella occasione a causa del clima molto freddo.».

«I vari dignitari e ospiti saranno portati dentro il Campidoglio. Sarà un'esperienza molto bella per tutti, e in particolar modo per il vasto pubblico televisivo!».

«Lunedì apriremo la Capital One Arena per la visione in diretta di questo evento storico e per ospitare la parata presidenziale. Mi unirò alla folla alla Capital One, dopo il mio giuramento», ha promesso.

«Tutti gli altri eventi rimarranno gli stessi, incluso il Victory Rally alla Capital One Arena, domenica alle 15:00 (le porte si aprono alle 13, per favore arrivate presto!), e tutti e tre i Balli inaugurali lunedì sera», aggiunge.