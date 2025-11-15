  1. Clienti privati
Stati Uniti Le chance di un impeachment a Trump aumentano con il caso Epstein

15.11.2025 - 14:57

Protesta anti-Trump a Seattle per i legami passati del presidente Usa col miliardario pedofilo Jeffrey Epstein,
Protesta anti-Trump a Seattle per i legami passati del presidente Usa col miliardario pedofilo Jeffrey Epstein,
Le chance di un impeachment di Donald Trump aumentano con la diffusione delle email di Jeffrey Epstein.

15.11.2025, 14:57

15.11.2025, 15:44

Secondo Polymarket, piattaforma su cui gli utenti possono scommettere sulle probabilità di eventi mondiali, le probabilità che Trump venga messo in stato di accusa entro la fine del 2026 sono salite dal 5% al 15%.

Gli osservatori ritengono che un impeachment si avrà solo se i democratici vincono alle elezioni di metà mandato del 2026. Al momento infatti non hanno in numero per procedere essendo in minoranza sia alla Camera sia al Senato.

Lo sguardo verso i suoi interessi privati

Intanto, stando al New York Times, la Trump Organization sarebbe in trattative per un accordo immobiliare con il governo saudita. La società del presidente lavora all'acquisto di una proprietà in uno dei complessi immobiliari di proprietà di Riad così da esportare il suo marchio nel paese. Il principe alla corona saudita, Mohammed bin Salman, sarà ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca la prossima settimana.

Le trattative – mette in evidenza il quotidiano – sono l'ultimo esempio in ordine temporale di come Trump unisca il governare il paese e la sua azienda di famiglia, soprattutto nei paesi del Golfo. Da quando è tornato alla Casa Bianca, le società di Trump hanno annunciato molte iniziative all'estero e guadagnato milioni con le criptovalute.

