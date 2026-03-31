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Crisi in Medio Oriente Trump: «Chi non ci ha aiutato vada a prendersi da solo il petrolio»

SDA

31.3.2026 - 13:51

Presi di mira in particolare Regno Unito e Francia.
Presi di mira in particolare Regno Unito e Francia.
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato sulla sua rete social Truth una nuova invettiva contro quelle nazioni che non hanno collaborato negli attacchi statunitensi contro l'Iran.

Keystone-SDA

31.03.2026, 13:51

31.03.2026, 14:00

«A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa dello Stretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell'Iran, ho un suggerimento per voi: numero 1, comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo in abbondanza, e numero 2, fatevi coraggio, andate allo Stretto e prendetevelo e basta», recita il messaggio.

«L'Iran è stato, in sostanza, decimato. La parte difficile è fatta. Ora andate a procurarvi il petrolio da soli!». «Dovrete iniziare a imparare a difendervi da soli, gli Usa non saranno più lì ad aiutarvi, proprio come voi non siete stati lì per noi».

«La Francia non ha permesso agli aerei diretti in Israele, carichi di rifornimenti militari, di sorvolare il proprio territorio. La Francia si è dimostrata molto poco collaborativa. Gli Stati Uniti se ne ricorderanno!!!», ha aggiunto il tycoon in un secondo post.

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