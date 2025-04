Il prestigioso ateneo di Cambridge non vuole piegarsi ai diktat del tycoon. Keystone

L'amministrazione di Donald Trump ha chiesto al fisco (Irs) di revocare le esenzioni di cui gode Harvard in una nuova, significativa escalation nel braccio di ferro tra il presidente americano e la più ricca università del mondo.

Keystone-SDA SDA

L'ateneo si è opposto ai diktat di Trump di adeguarsi nei programmi, nelle assunzioni e nelle ammissioni degli studenti alle sue politiche anti-Dei (diversità, equità e inclusione).

Le esenzioni fiscali sono accordate a organizzazioni caritatevoli, religiose o attive nel campo dell'istruzione. In cambio le organizzazioni devono astenersi dal fare attività politica. Non ci sono prove che Harvard abbia violato questi paletti, secondo esperti citati dal Washington Post.

Sta all'Irs la decisione ultima se cambiare lo stato esentasse di Harvard. Il capo facente funzione dell'agenzia per le imposte, Andrew De Mello, ha ricevuto la richiesta della Casa Bianca e deve ancora decidere se porla in atto.

Trump ha attaccato Harvard definendola «una barzelletta», che «insegna l'odio e la stupidità» e che «non merita» l'accesso a fondi federali.

L'amministrazione Trump ha inoltre minacciato l'università con il divieto di ammettere studenti stranieri se non accetterà di sottoporsi a controlli sulle ammissioni, sulle assunzioni e sull'orientamento politico.

«Se Harvard non riuscirà a dimostrare il pieno rispetto dei suoi obblighi di segnalazione, l'università perderà il privilegio di iscrivere studenti internazionali», ha scritto in un comunicato il Dipartimento per la sicurezza interna.