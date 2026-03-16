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Crisi in Medio Oriente Trump: «Ho chiesto a circa sette Paesi di intervenire a Hormuz»

SDA

16.3.2026 - 07:19

Il Tycoon non si è espresso sull'adesione o meno della Cina.
Il Tycoon non si è espresso sull'adesione o meno della Cina.
Keystone

«Chiedo di intervenire e proteggere il proprio territorio, perché è loro, è da lì che traggono la loro energia e dovrebbero aiutarci a proteggerlo». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riferendosi alla coalizione per lo Stretto di Hormuz.

Keystone-SDA

16.03.2026, 07:19

16.03.2026, 07:37

Trump ha definito la missione «un'impresa di modesta entità» perché le capacità missilistiche e dei droni iraniani sono state «decimate». Il presidente ha affermato di aver contattato «circa sette Paesi», ma che era troppo presto per dire chi si sarebbe fatto avanti, rifiutandosi inoltre di rivelare per quale posizione propendesse la Cina. «Abbiamo ricevuto alcune risposte positive, ma anche alcune persone che preferirebbero non essere coinvolte», ha aggiunto.

Trump ha anche commentato quella che sembra essere una mancanza di proteste contro il regime in Iran. Dopo i primi attacchi della guerra, aveva esortato gli iraniani a insorgere, definendola un'occasione irripetibile per il cambiamento. Ma ieri sera ha dichiarato ai giornalisti che ciò non è accaduto, poiché le autorità avevano avvertito la popolazione: «Se protestate, verrete uccisi a colpi d'arma da fuoco». «I manifestanti non hanno armi... Penso che per loro sia molto difficile protestare. Lo capisco perfettamente», ha affermato Trump.

Trump ha dichiarato inoltre che Israele stava «collaborando con gli Stati Uniti» per mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz. Lo mettono in risalto i media israeliani.

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