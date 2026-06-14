Donald Trump festeggia il suo 80° compleanno: un motivo sufficiente per dare un'occhiata più da vicino all'albero genealogico del presidente degli Stati Uniti. Ciò che sorprende è che sua madre era una povera immigrata scozzese, mentre le origini di suo nonno sono state completamente taciute.

Donald Trump con il padre e la madre nel 1992. imago/ZUMA Press

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te La madre di Donald Trump è nata in un povero villaggio di pescatori e proviene da un clan scozzese.

Suo padre, come il figlio, è nato a New York, ma inizialmente ha mentito sulle origini di suo nonno.

L'attuale inquilino della Casa Bianca è uno di cinque figli, di cui oggi ne sono rimasti in vita solo due. Mostra di più

Il lato materno: il clan dei MacLeod

Qui – Ladies First – si vuole innanzitutto mettere in luce le origini di Trump dal lato materno, perché sono piuttosto significative. Sua madre è nata nel villaggio di Tong, un luogo situato sull'isola di Lewis, nell'estremo nord della Scozia, nelle Ebridi Esterne.

La famiglia della madre di Donald Trump e i suoi antenati scozzesi Questa è Mary Anne MacLeod Trump con suo figlio in una foto del 1992. All'epoca 80enne, la somiglianza con Donald Trump le si legge chiaramente in volto. Da giovane, la signora aveva un aspetto completamente diverso, ... Immagine: imago/ZUMA Press ... precisamente così. E Mary Anne non è nata negli Stati Uniti, ma nel nord della Scozia... Immagine: Dominio pubblico ... nella località di Tong, sull'isola di Lewis. Suo padre era contadino e pescatore, i suoi antenati provengono tutti da quella zona e, se non appartengono al clan dei MacLeod, portano nomi come MacAulay e Smith. Immagine: Screenshot Google Earth A questo proposito, due curiosità: in primo luogo, Mary Anne aveva uno zio di nome Donald che, essendo pescatore, ha perso la vita in mare. Aveva 34 anni. Qui lo vediamo dietro ai suoi genitori, Alexander (1830–1900) e Anne MacLeod (1833–1923), i bisnonni di Donald Trump. La seconda curiosità è che il clan dei MacLeod ha un fan club svizzero. Nel 1930 Mary Anne MacLeod emigrò dal povero villaggio di pescatori in Scozia con soli 50 dollari negli Stati Uniti, dove si erano già stabiliti alcuni suoi parenti. Viveva con una sorella a New York e si manteneva con lavori occasionali, ad esempio come collaboratrice domestica o tata. Immagine: Dominio pubblico A metà degli anni '30 Mary Anne conosce Fred Trump e i due si sposano l'11 gennaio 1936. Nel 1940 può permettersi di assumere a sua volta una collaboratrice domestica. Nella foto: i ritratti dei genitori di Trump alla Casa Bianca nel 2018. Immagine: KEYSTONE Donald Trump con suo padre Fred e il promotore di boxe Don King (al centro) nel dicembre 1987 ad Atlantic City, nel New Jersey: mentre gli uomini fanno affari, ... Immagine: KEYSTONE ... la madre Mary Anne si dedica alle opere di beneficenza. Si dice che sia meno affettuosa con i figli rispetto al marito Fred. Mary Anne e Fred Trump nel 1990: con l'avanzare dell'età, Mary Anne deve affrontare anche problemi di osteoporosi. La donna muore nel 2000 all'età di 88 anni, sopravvivendo al marito di un anno. Immagine: IMAGO/Newscom World La famiglia della madre di Donald Trump e i suoi antenati scozzesi Questa è Mary Anne MacLeod Trump con suo figlio in una foto del 1992. All'epoca 80enne, la somiglianza con Donald Trump le si legge chiaramente in volto. Da giovane, la signora aveva un aspetto completamente diverso, ... Immagine: imago/ZUMA Press ... precisamente così. E Mary Anne non è nata negli Stati Uniti, ma nel nord della Scozia... Immagine: Dominio pubblico ... nella località di Tong, sull'isola di Lewis. Suo padre era contadino e pescatore, i suoi antenati provengono tutti da quella zona e, se non appartengono al clan dei MacLeod, portano nomi come MacAulay e Smith. Immagine: Screenshot Google Earth A questo proposito, due curiosità: in primo luogo, Mary Anne aveva uno zio di nome Donald che, essendo pescatore, ha perso la vita in mare. Aveva 34 anni. Qui lo vediamo dietro ai suoi genitori, Alexander (1830–1900) e Anne MacLeod (1833–1923), i bisnonni di Donald Trump. La seconda curiosità è che il clan dei MacLeod ha un fan club svizzero. Nel 1930 Mary Anne MacLeod emigrò dal povero villaggio di pescatori in Scozia con soli 50 dollari negli Stati Uniti, dove si erano già stabiliti alcuni suoi parenti. Viveva con una sorella a New York e si manteneva con lavori occasionali, ad esempio come collaboratrice domestica o tata. Immagine: Dominio pubblico A metà degli anni '30 Mary Anne conosce Fred Trump e i due si sposano l'11 gennaio 1936. Nel 1940 può permettersi di assumere a sua volta una collaboratrice domestica. Nella foto: i ritratti dei genitori di Trump alla Casa Bianca nel 2018. Immagine: KEYSTONE Donald Trump con suo padre Fred e il promotore di boxe Don King (al centro) nel dicembre 1987 ad Atlantic City, nel New Jersey: mentre gli uomini fanno affari, ... Immagine: KEYSTONE ... la madre Mary Anne si dedica alle opere di beneficenza. Si dice che sia meno affettuosa con i figli rispetto al marito Fred. Mary Anne e Fred Trump nel 1990: con l'avanzare dell'età, Mary Anne deve affrontare anche problemi di osteoporosi. La donna muore nel 2000 all'età di 88 anni, sopravvivendo al marito di un anno. Immagine: IMAGO/Newscom World

È un'ironia della storia che la madre di Trump fosse un'immigrata senza mezzi, mentre suo figlio, decenni dopo, vince le elezioni con la promessa di limitare l'immigrazione.

Il lato paterno: immigrati tedeschi di cui si tace

Fred e Mary Anne Trump si presentano nel 1964 con il figlio diciottenne Donald alla New York Military Academy: suo padre, come il figlio, è nato a New York. Ma da dove vengono in realtà i genitori di Fred?

Dominio pubblico

Nel suo libro «The Art of the Deal», Donald Trump sostiene che suo nonno sia immigrato negli Stati Uniti «da bambino dalla Svezia». Anche suo papà Fred avrebbe mentito sulle origini del padre, soprattutto quando l’imprenditore edile aveva a che fare con concittadini ebrei.

Solo nel 1999 il futuro presidente ammette che suo nonno Frederick Trump è nato nel 1869 come Friedrich Trump a Kallstadt, nell'allora Regno di Baviera.

Il paese si trova 20 chilometri a ovest di Mannheim, nell'odierno Land della Renania-Palatinato.

Frederick Trump nel 1887, quando era già negli Stati Uniti. Dominio pubblico

Friedrich emigra negli Stati Uniti nel 1885 all’età di soli 16 anni. Viene registrato dalle autorità di immigrazione come «Freidr. Trumpf». Va a vivere a New York con la sorella maggiore Katharina e suo marito Fred Schuster e lavora per sei anni presso un parrucchiere.

Friedrich Trump in una foto scattata tra il 1885 e il 1889. Dominio pubblico

Nel 1891 Friedrich raccoglie i suoi risparmi e si trasferisce sulla costa occidentale, in piena febbre dell'oro.

A Seattle, nello Stato di Washington, apre un ristorante in cui si trova anche una «stanza per le signore». In altre parole: si tratta di prostituzione. Un anno dopo Friedrich ottiene la cittadinanza.

Nel 1894 vende il ristorante e si trasferisce a Monte Cristo, sempre nello Stato di Washington. In precedenza aveva acquistato un appezzamento di terreno di 16 ettari: il primo affare immobiliare dei Trump negli Stati Uniti.

Costruisce una locanda e vi rimane per tre anni, prima di tornare a Seattle e aprire nuovamente un ristorante.

Questo giornale di Seattle riporta, il 17 luglio 1897, la notizia di ritrovamenti d’oro. Dominio pubblico

Per approfittare della corsa all'oro nel Klondike, Friedrich si trasferisce di nuovo: a Bennett, nella Columbia Britannica, apre nuovamente una locanda in cui lavorano anche delle prostitute.

A causa dell'inasprimento delle leggi, nel 1901 cede l'attività al suo socio in affari.

Il nonno di Donald Trump: Frederick Trump. La foto lo ritrae nel 1918. Dominio pubblico

È l'anno in cui Friedrich torna da uomo ricco nel suo paese natale tedesco, Kallstadt, e incontra Elisabeth Christ, alla quale chiede la mano.

La coppia si sposa nel 1902, si trasferisce a New York, ma presto torna a Kallstadt. Lì, però, Friedrich viene nuovamente espulso.

Nel 1904 nasce la loro figlia Elizabeth.

Elizabeth Christ e Frederick Trump in una foto del 1902. Dominio pubblico

Le autorità lo accusano di aver lasciato la Germania per sfuggire al servizio militare. Nell'estate del 1905 tornano a New York, dove in ottobre nasce il figlio Fred. Nel 1907 segue il fratello John Trump.

Nel 1908 la famiglia acquista un terreno con una casa e affitta parte degli alloggi.

Frederick, alias Friedrich Trump, sua moglie Elisabeth Trump e i figli (da sinistra) Fred (il padre di Donald Trump), Elizabeth e John in una foto del 1915 circa. Dominio pubblico

Nel 1918 Friedrich Trump muore all'età di 49 anni a causa dell'influenza spagnola. Sua moglie Elisabeth e suo figlio Fred continuano a occuparsi degli affari immobiliari che renderanno il padre di Trump un multimiliardario.

I fratelli di Trump

Trump compie oggi 80 anni. È sopravvissuto alla sorella maggiore, al fratello maggiore e al fratello minore.

La primogenita dei suoi genitori è Maryanne Trump Barry, nata nel 1937 e deceduta nel 2023.

Frederick Christ «Freddy» Trump nasce nel 1938 e muore già nel 1981 all’età di 42 anni per un infarto, attribuito al suo alcolismo.

Nel 1942 nasce sua sorella Elizabeth Trump Grau, seguita quattro anni dopo dall'attuale presidente.

L'ultimo nato è Robert Stewart Trump, classe 1948, deceduto nel 2020.

Chi sono i fratelli e le sorelle di Donald Trump? Maryanne Trump Barr (1937-2023) era avvocato, procuratrice e giudice. Non aveva una grande opinione di suo fratello Donald. È morta all’età di 86 anni. La foto la ritrae nel 2016 a New York. Immagine: KEYSTONE Frederick Christ «Freddy» Trump Jr. (1938-1982), fotografato il 1° marzo 1966, in quanto figlio maggiore avrebbe dovuto rilevare l'azienda del padre. Invece di dedicarsi al settore immobiliare, si orientò verso l'aviazione, il che portò alla rottura con il padre. Il suo alcolismo ne causò la morte prematura. Immagine: Dominio pubblico Donald Trump con la moglie Melania, le due sorelle Maryanne Trump Barry ed Elizabeth Trump Grau e il marito di quest'ultima, James Grau, nel 2005 a New York: Elizabeth, la secondogenita dei cinque fratelli, e suo marito, un produttore cinematografico, si tengono fuori dalla politica. Immagine: KEYSTONE Donald Trump, qui immortalato nell'annuario della New York Military Academy del 1964, nato nel 1946, è il secondogenito dei suoi genitori. Immagine: Dominio pubblico Il fratello minore di Donald Trump, Robert (a sinistra), è nato due anni dopo di lui. Anche lui ha lavorato nel settore immobiliare, è stato presidente della Trump Organization e sostenitore del padre, ma è morto nell'agosto 2020 a causa di una malattia. La foto li ritrae nel 1999. Immagine: AP Chi sono i fratelli e le sorelle di Donald Trump? Maryanne Trump Barr (1937-2023) era avvocato, procuratrice e giudice. Non aveva una grande opinione di suo fratello Donald. È morta all’età di 86 anni. La foto la ritrae nel 2016 a New York. Immagine: KEYSTONE Frederick Christ «Freddy» Trump Jr. (1938-1982), fotografato il 1° marzo 1966, in quanto figlio maggiore avrebbe dovuto rilevare l'azienda del padre. Invece di dedicarsi al settore immobiliare, si orientò verso l'aviazione, il che portò alla rottura con il padre. Il suo alcolismo ne causò la morte prematura. Immagine: Dominio pubblico Donald Trump con la moglie Melania, le due sorelle Maryanne Trump Barry ed Elizabeth Trump Grau e il marito di quest'ultima, James Grau, nel 2005 a New York: Elizabeth, la secondogenita dei cinque fratelli, e suo marito, un produttore cinematografico, si tengono fuori dalla politica. Immagine: KEYSTONE Donald Trump, qui immortalato nell'annuario della New York Military Academy del 1964, nato nel 1946, è il secondogenito dei suoi genitori. Immagine: Dominio pubblico Il fratello minore di Donald Trump, Robert (a sinistra), è nato due anni dopo di lui. Anche lui ha lavorato nel settore immobiliare, è stato presidente della Trump Organization e sostenitore del padre, ma è morto nell'agosto 2020 a causa di una malattia. La foto li ritrae nel 1999. Immagine: AP

Dei cinque figli, oggi sono in vita solo The Donald e sua sorella Elizabeth, di quattro anni più grande di lui.