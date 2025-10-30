  1. Clienti privati
Guerra commerciale Trump: «Con Xi raggiunto un accordo sulle terre rare, dazi alla Cina al 47%»

SDA

30.10.2025 - 07:05

Strette di mano e ambiente disteso dopo il faccia a faccia.
Keystone

È durato meno di due ore l'atteso incontro fra Donald Trump e Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud. Al termine, il presidente americano ha annunciato il raggiungimento di un accordo sulle terre rare e che i dazi sui prodotti cinesi saranno ridotti dal 57% al 47%.

Keystone-SDA

30.10.2025, 07:05

30.10.2025, 08:24

I due leader sono usciti insieme dalla sede dell'incontro tra sorrisi e strette di mano, apparentemente senza tensioni, secondo le immagini trasmesse dalle tv Usa. Non vi è stata alcuna conferenza stampa ufficiale, ma Trump si è espresso a bordo dell'Air Force One, sul quale è già decollato dalla base aerea di Gimhae alla volta di Washington.

Il tycoon ha definito «un grande successo» il suo faccia a faccia con il presidente cinese, precisando che «su una scala da 1 a 10, l'incontro con Xi è stato 12». «L'accordo sulle terre rare è ora completo e si applica a tutto il mondo», ha dichiarato Trump ai giornalisti, specificando ha una durata di un anno e sarà rinegoziato annualmente. La Cina, ha assicurato, continuerà a mantenere il flusso di esportazioni di terre rare.

Riguardo ai dazi per i prodotti cinesi, scenderanno dal 57% al 47%. Quelli sul fentanyl saranno ridotti al 10%. In cambio, vi saranno acquisti cinesi di soia Usa che «inizieranno immediatamente». Trump ha inoltre riferito che in aprile si recherà in Cina, mentre Xi «verrà da noi qualche tempo dopo».

Durante il colloquio – al quale, da parte statunitense, hanno partecipato anche il segretario al tesoro Scott Bessent, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al commercio Howard Lutnick, la chief of staff Susie Wiles e il rappresentante per il commercio Jamieson Greer – non si è invece parlato di Taiwan. Stati Uniti e Cina «lavoreranno insieme» sulla guerra in Ucraina, ha per contro garantito l'inquilino della Casa Bianca.

Trump ha poi detto ai reporter sull'Air Force One che tornerebbe a parlare con il leader nordcoreano Kim Jong-un, dato che nel suo viaggio in Asia non ci è riuscito perchè era troppo impegnato. «Mi piacerebbe vedere la denuclearizzazione», ha aggiunto, argomento del quale «stiamo parlando anche con la Russia».

