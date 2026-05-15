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USA - Cina Trump: «Conclusi fantastici accordi commerciali con Xi»

SDA

15.5.2026 - 07:20

Nelle ultime ore ci sono stati grandi aperture di Donald Trump nei confronti di Xi Jinping.
Nelle ultime ore ci sono stati grandi aperture di Donald Trump nei confronti di Xi Jinping.
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso «fantastici accordi commerciali» con Xi Jinping.

Keystone-SDA

15.05.2026, 07:20

15.05.2026, 09:05

Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un «grande leader» e un «amico», sono state finora accolte con toni più moderati dal leader cinese.

Ma il leader statunitense ha affermato che dalla visita è scaturito «molto di buono». «Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i Paesi», ha detto, mentre Xi lo accompagnava attraverso i giardini di Zhongnanhai.

Durante il secondo round di colloqui tra il presidente Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, le delegazioni presenti sono molto più ristrette rispetto a quelle numerose di ieri. Questo potrebbe significare una sessione più intensiva, spiega la Cnn.

Da parte statunitense, Trump è affiancato dal segretario di Stato Marco Rubio, dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, dal segretario al Tesoro Scott Bessent e dal Rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer, insieme all'ambasciatore degli Stati Uniti in Cina David Perdue.

Xi è affiancato dal suo capo di gabinetto Cai Qi, dal ministro degli Affari esteri Wang Yi, dal vice premier He Lifeng (uno dei principali inviati commerciali), nonché dal viceministro degli Affari esteri Ma Zhaoxu e dall'ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng.

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