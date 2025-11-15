  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump contro la sua alleata di ferro, lei risponde: «Vuole spaventarci prima del voto sui documenti di Epstein»

SDA

15.11.2025 - 08:02

La paladina dell'America First è ormai uscita del tutto dalle grazie presidenziali.
La paladina dell'America First è ormai uscita del tutto dalle grazie presidenziali.
Keystone

È rottura fra Donald Trump e Marjorie Taylor Greene, la sua alleata di ferro. Dopo giorni di critiche al presidente, il tycoon la taglia fuori.

Keystone-SDA

15.11.2025, 08:02

15.11.2025, 08:36

«Ritiro il mio sostegno a Marjorie Taylor Greene», afferma Donald Trump sul suo social Truth, descrivendo la deputata repubblicana come una persona che si lamenta sempre.

«Sembra che tutto sia iniziato quando le ho inviato un sondaggio che indicava che non avrebbe dovuto correre da senatrice o governatrice. Ha detto a molti di essere arrabbiata perché non rispondo alle sue telefonate», ha spiegato il presidente, criticando la donna, accanita sostenitrice dell'America First, di essere troppo a sinistra.

La risposta di Greene

«Donald Trump mi ha attaccato e ha mentito su di me», ha replicato la diretta interessata. «Attacca me per dare un esempio e spaventare tutti gli altri repubblicani prima del voto sui documenti di Epstein. È sorprendente quanto si stia battendo per fermare» la pubblicazione delle carte relative all'ex finanziere morto suicida in carcere, ha aggiunto la deputata.

«Ho sostenuto Trump con molto del mio prezioso tempo e i miei soldi, e ho combattuto per lui quando quasi tutti gli altri repubblicani gli avevano girato le spalle. Ma io non servo Trump», ha sottolineato.

L'ultima critica di Taylor Greene prima dello strappo era stata sui viaggi del presidente. «A nessuno importa dei Paesi stranieri e del numero senza fine di leader stranieri che arrivano alla Casa Bianca ogni settimana. Non abbiamo eletto il presidente per viaggiare il mondo e mettere fine alle guerre estere», aveva dichiarato.

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera
Super-truffa degli SMS: ecco come una rete cinese ruba soldi in tutto il mondo

Su Donald Trump

Marcia indietro. Trump risponde al carovita e riduce i dazi su carne, pomodori, banane e caffè

Marcia indietroTrump risponde al carovita e riduce i dazi su carne, pomodori, banane e caffè

L'analisi dell'economista. L'accordo sui dazi di Trump è un successo per la Svizzera - con un retrogusto amaro

L'analisi dell'economistaL'accordo sui dazi di Trump è un successo per la Svizzera - con un retrogusto amaro

Cronologia di un'amicizia. Ecco tutto quello che sappiamo sulla relazione tra Donald Trump e Jeffrey Epstein

Cronologia di un'amiciziaEcco tutto quello che sappiamo sulla relazione tra Donald Trump e Jeffrey Epstein

Medio Oriente. Mosca sfida Trump su Gaza presentando un piano all'Onu con l'appoggio della Cina

Medio OrienteMosca sfida Trump su Gaza presentando un piano all'Onu con l'appoggio della Cina

USA-Venezuela. Parte l'operazione «Southern Spear»: Caracas nel mirino di Trump, Maduro chiede la pace

USA-VenezuelaParte l'operazione «Southern Spear»: Caracas nel mirino di Trump, Maduro chiede la pace

Altre notizie

Stati Uniti. Le chance di un impeachment a Trump aumentano con il caso Epstein

Stati UnitiLe chance di un impeachment a Trump aumentano con il caso Epstein

Lo dice la polizia. «Nessuna intenzionalità»: lo schianto del bus a Stoccolma è stato un incidente

Lo dice la polizia«Nessuna intenzionalità»: lo schianto del bus a Stoccolma è stato un incidente

Almeno 15 feriti. Forte esplosione in una zona industriale di Buenos Aires

Almeno 15 feritiForte esplosione in una zona industriale di Buenos Aires