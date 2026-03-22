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Caos negli Stati Uniti Trump: «Da domani gli agenti dell'ICE saranno negli aeroporti»

SDA

22.3.2026 - 14:16

«Con la morte dell'Iran, il più grande nemico dell'America è il partito democratico, radicale di sinistra e altamente incompetente!», scrive Donald Trump. (Immagine d'archivio)
«Con la morte dell'Iran, il più grande nemico dell'America è il partito democratico, radicale di sinistra e altamente incompetente!», scrive Donald Trump. (Immagine d'archivio)
Keystone

«Da domani l'ICE (Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione) si recherà negli aeroporti».

Keystone-SDA

22.03.2026, 14:16

22.03.2026, 14:25

Lo ha annunciato il presidente statunitense Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social.

Si tratta di «assistere i nostri straordinari agenti della sicurezza, rimasti al proprio posto nonostante il fatto che i democratici della sinistra radicale – concentrati esclusivamente sulla protezione di criminali incalliti entrati illegalmente nel nostro paese – stiano mettendo in pericolo gli USA bloccando i fondi che erano stati concordati da tempo, con tanto di contratti firmati e sigillati», aggiunge Trump accusando l'opposizione dello shutdown (blocco delle attività amministrative) al Dipartimento della sicurezza interna, che impedisce di pagare lo stipendio a migliaia di dipendenti degli scali.

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«Con la morte dell'Iran, il più grande nemico dell'America è il partito democratico, radicale di sinistra e altamente incompetente!», scrive l'inquilino della Casa Bianca.

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