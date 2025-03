Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio) Keystone

In risposta ai dazi del 25% sull'«elettricità» imposti dall'Ontario in arrivo, «ho incaricato il mio Segretario al Commercio di aggiungere una tariffa in più del 25%, arrivando quindi al 50%, su tutto l'acciaio e l'alluminio in arrivo negli Stati Uniti dal Canada».

Keystone-SDA SDA

Lo annuncia Donald Trump su Truth, aggiungendo che il nuovo dazio entrerà in vigore domani 12 marzo.

«Inoltre – ha avvertito Trump – il Canada deve immediatamente eliminare la sua tariffa su vari prodotti caseari, che è scandalosa e danneggia gli agricoltori americani».

Sempre su Truth il presidente degli Stati Uniti avverte: «Se il Canada non eliminerà le sue tariffe contro di noi aumenterò sostanzialmente, il 2 aprile, i dazi sulle auto in arrivo negli Stati Uniti, il che, essenzialmente, farà chiudere definitivamente il settore di produzione automobilistica in Canada».

Trump ribadisce poi che «l'unica cosa sensata» per il Canada è diventare il «51° Stato americano».