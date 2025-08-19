  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Trump: «Decidano Putin e Zelensky, lasciamo che si vedano»

SDA

19.8.2025 - 15:43

Il presidente statunitense è tornato a parlare della guerra in Ucraina in un'intervista a Fox.

Keystone

«Lasciamo» che Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky si incontrino per primi: sono loro che devono prendere le decisioni. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox.

Keystone-SDA

19.08.2025, 15:43

19.08.2025, 15:59

A chiedere un bilaterale con il presidente ucraino sarebbe stato lo stesso Putin, riferisce dal canto suo Politico. Quando Trump lo ha chiamato offrendogli la sua presenza per un incontro trilaterale, il leader del Cremlino avrebbe risposto che non era necessaria. «Voglio vederlo solo», avrebbe affermato il presidente russo.

Nell'intervista a Fox, Trump ha anche ribadito che l'Ucraina non sarà parte della Nato, ma possibili garanzie da parte degli Stati Uniti a Kiev potrebbero essere fornite via aerea.

Il presidente americano ha poi escluso l'invio di truppe a stelle e strisce in Ucraina. «Avete la mia parola», ha assicurato, precisando che invece Francia, Germania e Regno Unito vogliono mandare soldati sul campo.

