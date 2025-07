Donald Trump col premier britannico Keir Starmer. Keystone

«Sono deluso da Putin». Lo ha detto Donald Trump nell'incontro col premier Keir Starmer avvertendo che ridurrà la deadline di «50 giorni» data a Mosca per approvare l'accordo di pace con l'Ucraina.

Keystone-SDA SDA

Interpellato sulle affermazioni con cui il governo Netanyahu ha negato una carestia nella Striscia di Gaza, Trump ha risposto: «Non so, basandomi sulle immagini della televisione quei bambini sembrano molto affamati». Ha quindi aggiunto che ora gli Usa «stanno mandando molto denaro, e altre nazioni stanno incrementando gli aiuti».

Il presidente americano, alla domanda se Israele stesse facendo abbastanza per prevenire le vittime civili, ha poi replicato: «Non credo che nessuno stia facendo nulla di grande laggiù, l'intero posto è un macello. Ora servono cibo e sicurezza».

Nel contempo il presidente americano ha ribadito che gli ostaggi nelle mani di Hamas, essendosi ridotti a suo dire a circa 20, «non vengono rilasciati» perché sono gli ultimi «scudi umani» per i miliziani e che «qualcosa di diverso deve essere fatto».

A Gaza, gli ha fatto eco Starmer, «la crisi umanitaria c'è» ed è «una catastrofe assoluta». «Nessuno vuole vedere scene del genere, la gente in Gran Bretagna è indignata, serve un cessate il fuoco e noi ringraziamo il presidente per la sua leadership in questa direzione», ha aggiunto, non senza evocare anche la necessità che Hamas «liberi gli ostaggi» israeliani superstiti.