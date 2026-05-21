Una persona prega mentre viene riprodotto un videomessaggio registrato del presidente Donald Trump in occasione di Rededicate 250. Immagine: Keystone

Donald Trump si presenta come il protettore dell'America cristiana: migliaia di persone si sono infatti riunite a Washington per un festival di preghiera. La Casa Bianca ha pagato la celebrazione e spera così in una nuova «nazione sotto Dio».

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Con «Rededicate 250» l'amministrazione di Donald Trump ha organizzato un enorme festival di preghiera cristiana sul National Mall di Washington.

Predicatori evangelici e politici repubblicani hanno presentato gli Stati Uniti come una nazione cristiana fondata da Dio.

I critici avvertono che il presidente USA sta deliberatamente usando la religione per rendere il nazionalismo cristiano politicamente accettabile e per minare la separazione tra religione e Stato. Mostra di più

Migliaia di persone pregano sul National Mall di Washington, i membri del Governo parlano dell'America come di una «nazione cristiana» e Donald Trump invia un messaggio biblico dalla Casa Bianca. Insieme vogliono rendere gli Stati Uniti «ancora una volta» una nazione sotto Dio.

L'evento si chiama giustamente «Rededicate 250»: rededicate si traduce in in italiano come ridedicare o riconsacrare.

La Casa Bianca vuole presentare gli Stati Uniti come una nazione cristiana: nell'ambito delle celebrazioni ufficiali per il 250° anniversario dell'indipendenza americana, l'evento dimostra quanto la religione e la politica si siano ormai fuse nel Paese. Per i critici questo è allarmante.

Il fatto che sia stata proprio l'amministrazione del tycoon a organizzare l'evento religioso rende l'incontro piuttosto controverso. Gli Stati Uniti sotto Trump stanno facendo un altro passo verso il nazionalismo cristiano.

Sui palchi della messa, celebrata principalmente dagli evangelici, si sentono frasi come: «I nostri padri fondatori sapevano che abbiamo bisogno di Dio», scrive «Der Spiegel». Oppure: «Dio è stato al centro della nostra nazione fin dalla sua fondazione nel 1776».

Ma questo è semplicemente sbagliato. L'America non è affatto stata fondata come una nazione cristiana. Al contrario la separazione tra Stato e Chiesa è sancita dalla Costituzione ed è una delle pietre miliari della democrazia statunitense.

Che cosa è stato esattamente il «Rededicate 250»?

L'evento è stato molto più di una normale funzione religiosa. Per otto ore si sono alternati sul palco predicatori evangelici, politici conservatori e musicisti cristiani. Il messaggio degli oratori è stato chiaro: l'America è stata creata dai padri fondatori cristiani e deve tornare alle sue radici.

Il segretario alla difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio, il vicepresidente J.D. Vance e la coordinatrice dei servizi segreti Tulsi Gabbard hanno inviato messaggi video.

Il deputato repubblicano Mike Johnson, che come presidente della Camera dei rappresentanti è il numero tre del Paese, ha persino parlato di persona all'evento.

Il presidente stesso non è apparso di persona, ma ha fatto proiettare un messaggio video preregistrato in cui ha letto un versetto della Bibbia tratto dall'Antico Testamento.

Si trattava del pentimento nazionale e della benedizione divina, uno dei temi preferiti da molti sostenitori evangelici del repubblicano.

Perché l'evento è controverso?

Negli Stati Uniti la separazione tra Stato e Chiesa è considerata una pietra miliare della democrazia. Il primo emendamento della Costituzione vieta espressamente allo Stato di favorire una religione o di istituire una religione nazionale.

Gli storici non sono quindi d'accordo con l'idea che gli Stati Uniti siano stati fondati come una nazione esplicitamente cristiana. Sul «New York Times» il famoso storico Joseph Ellis ha definito questa opinione «completamente sbagliata».

Reporter: Why did you attack Pope Leo? Trump: I don’t think he’s doing a very good job. He likes crime I guess. We don’t like a pope who says it’s ok to have a nuclear weapon. We don’t want a pope that says crime is ok. I am not a fan of Pope Leo.



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 13. April 2026 um 03:33

I gruppi progressisti hanno quindi protestato contro l'evento. Slogan come «democrazia, non teocrazia» sono stati proiettati sulla facciata della National Gallery. I dimostranti hanno accusato Trump di strumentalizzare politicamente la religione.

Molti osservatori hanno criticato in particolare il fatto che l'evento fosse sostenuto dallo Stato. Il «Washington Post» ha persino riferito che per l'evento sono stati spesi milioni di soldi dei contribuenti.

Perché Trump lusinga così tanto i cristiani?

I cristiani evangelici sono da anni uno dei gruppi di elettori più importanti per Trump, che sebbene non sia considerato particolarmente religioso, si presenta sempre più come il protettore dell'America cristiana.

Molti cristiani conservatori si sentono culturalmente emarginati, ad esempio dalla liberalizzazione sociale, dai dibattiti LGBT+ o dal declino dell'influenza delle chiese. Il tycoon dà loro la sensazione di difendere i loro valori contro le élite liberali.

È stata proprio questa narrazione a emergere durante l'evento. I visitatori hanno parlato della necessità che l'America «torni a Dio». Altri hanno apertamente descritto il presidente come un combattente politico inviato dal Signore.

Per Trump l'alleanza con la destra religiosa ha enormi vantaggi politici: gli elettori evangelici sono particolarmente affidabili alle urne, sono altamente organizzati e costituiscono una parte centrale del movimento MAGA.

Allo stesso tempo, il simbolismo religioso lo aiuta a rappresentare gli avversari politici non solo come avversari, ma come una minaccia morale.

E la separazione tra Stato e religione?

Non è un caso che il newyorkese utilizzi sempre più spesso immagini religiose.

Di recente è balzato agli onori della cronaca per delle foto generate dall'intelligenza artificiale che lo ritraggono in veste di Papa o come una figura quasi messianica. La religione sta giocando un ruolo sempre più importante anche nel suo governo.

Secondo il «New York Times» alla Casa Bianca si tengono regolarmente incontri di preghiera cristiani. Il capo del Pentagono ha parlato pubblicamente della potenza militare americana al servizio di una missione divina.

Che cos'è il mito del George Washington orante?

Anche una seconda tendenza mostra fino a che punto la destra americana è carica di religiosità: la rappresentazione romantica dei padri fondatori.

Il «New York Times» ha recentemente descritto la crescente popolarità di immagini che mostrano George Washington inginocchiato in preghiera, anche se gli storici dubitano che la scena abbia mai avuto luogo in questo modo.

Tali raffigurazioni servono ai circoli conservatori come prova che l'America è stata un progetto cristiano fin dall'inizio. È proprio a questo simbolismo che «Rededicate 250» ha attinto.

Redatto con materiale delle agenzie di stampa dpa e AFP.