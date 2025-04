Donald Trump e Giorgia Meloni. Keystone

«Una dei veri leader del mondo». Nel loro terzo incontro in pochi mesi, Donald Trump non ha risparmiato gli elogi nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni.

«Ha un gran talento, mi piace molto, è una premier eccezionale e sta facendo un grande lavoro in Italia», ha dichiarato il tycoon la cui passione per la presidente del Consiglio è nota da quando dichiarò dopo essersi visti a margine della riapertura di Notre Dame a Parigi, lo scorso dicembre, che «era una vera e proprio forza della natura», con la quale poteva «lavorare per raddrizzare un po' il mondo».

Una special relationship confermata in un secondo incontro a Mar-a Lago a gennaio, quando la definì una «donna fantastica» che aveva davvero «preso d'assalto l'Europa». Quindi con l'invito, unica leader europea, al suo giuramento a Capitol Hill. E ribadita oggi, nel bel mezzo di una dura guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa, con la visita alla Casa Bianca, prima rappresentante del Vecchio Continente a varcare la soglia dello Studio Ovale dall'annuncio delle tariffe.

Politicamente allineati

A dimostrazione di questo onore anche il fatto che Meloni è stata ospitata nella Blair House, la residenza riservata agli ospiti stranieri di rilievo a pochi metri dalla Casa Bianca.

«Non ti potrebbe andare meglio di così, dovremmo chiudere qui la conferenza stampa», ha scherzato il presidente nella Cabinet Room dopo aver ricoperto di complimenti la premier italiana.

Donald e Giorgia, che prima del bilaterale vero e proprio hanno condiviso assieme alle delegazioni e all'ambasciatrice italiana Mariangela Zappia un pranzo a base di carciofi e radicchio grigliato, sono ovviamente allineati politicamente, soprattutto su temi caldi come l'immigrazione o le battaglie contro quelle che entrambi i leader definiscono «le ideologie di genere».

Ma sono anche accomunati da un'autentica simpatia reciproca che ha permesso alla premier di guadagnarsi il soprannome di "Europe's Trump whisperer" (sussurratrice europea di Trump ndr.), sui media americani.

Il dialogo tra il presidente americano la premier è sempre stato facilitato anche dalla padronanza dell'inglese di quest'ultima che le aveva permesso di stabilire un rapporto di fiducia anche con Joe Biden.

Nello Studio Ovale la premier, seduta con un taccuino e una penna verde sulle gambe, ha parlato in modo fluente nella lingua del presidente prendendosi anche un momento per «promuovere l'Italia».

Una relazione speciale

«Lei è un uomo d'affari Mr President, mi capisce», ha detto poi rivolgendosi a Trump. Una lusinga che con The Donald, che è noto per mettere le relazioni personali al centro della sua azione diplomatica, funziona sempre. Il commander-in-chief si è anche entusiasmato per l'italiano della premier che ha risposto a una domanda dei giornalisti al seguito.

«Che bel suono, era bellissimo!», ha detto Trump dicendo che «la frase era ben presentata». Quando poi l'interprete ha iniziato a tradurre la risposta di Meloni, la premier è intervenuta per spiegare lei stessa a Donald il senso delle sue parole. E non ha dimenticato di ricordare che «oggi, 17 aprile, è l'anniversario dell'accordo che permise a Cristoforo Colombo di fare il suo viaggio», quello che portò alla scoperta del nuovo mondo.

Anche il linguaggio del corpo di entrambi ha rivelato la relazione speciale: sorridenti, rilassati e senza tranelli da parte del tycoon che alla fine ha perfino scherzato sul fatto che l'Italia può essere il miglior alleato degli Stati Uniti se Meloni resta premier. «L'Italia è uno dei nostri partner più stretti, non solo in Europa. E lei una leader fantastica».