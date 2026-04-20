Vi parteciperà per la prima volta. Keystone

Donald Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca insieme alle First Lady Melania. Lo riporta il New York Times. Per il Trump è la prima volta all'evento nei panni di presidente: finora lo ha infatti sempre boicottato criticando i 'fake media'.

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Trump sarà senza dubbio la star della serata in programma sabato prossimo all'hotel Hilton di Washington e molti si chiedono quali sorprese riserverà il presidente che non ha mai nascosto la sua antipatia per i media, definendoli i «nemici del popolo». Fra i media molti stanno facendo pressione sull'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca affinché dimostri la «sua opposizione agli sforzi del presidente di limitare la libertà di parola».