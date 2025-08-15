I due leader sono arrivati in Alaska per l'atteso incontro sull'Ucraina. Keystone

Donald Trump è atterrato ad Anchorage per l'incontro sull'Ucraina con Vladimir Putin. Poco tempo dopo anche il presidente russo è arrivato in Alaska. I due si sono stretti la mano e mostrati sorridenti alle telecamere.

Putin, atterrando ad Anchorage, mette per la prima volta in dieci anni piede negli Stati Uniti. L'ultima volta era stato nel settembre del 2015 quando partecipò all'assemblea dell'Onu e incontrò a margine Barack Obama.

Ad attenderlo è un tappeto rosso a forma di L fiancheggiato da quattro caccia F-22 Raptor. Alla fine del tappeto una piattaforma con la scritta «Alaska 2025».

Trump e Putin non saranno soli nel loro bilaterale ma avranno accanto tre consiglieri ciascuno.

Lo riferisce la Cnn citando fonti della Casa Bianca. Con il presidente americano ci saranno Steve Witkoff, Marco Rubio e un altro stretto consigliere.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha poi dichiarato che per l'incontro bilaterale allargato e il pranzo, Trump, Rubio e Witkoff saranno affiancati dal segretario al Tesoro Scott Bessent, dal segretario al Commercio Howard Lutnick, dal segretario alla Difesa Pete Hegseth e dal capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles.

I due molto sorridenti

Stretta di mano fra Donald Trump e Vladimir Putin alla Joint base Elmendorf-Richardson ad Anchorage. Il leader del Cremlino è stato accolto dal presidente americano appena sceso dall'aereo presidenziale.

L'incontro è il primo fra Putin e un presidente americano da quanto incontrò nel 2021 Joe Biden a Ginevra.

La stretta di mano è avvenuta sul tappeto rosso allestito per Putin.Trump ha applaudito a Vladimir Putin al suo arrivo ad Anchorage alzando il pollice in segno di saluto.

Storica stretta di mano fra i due leader.

Lo zar ha ricambiato con un caloroso sorriso.I due leader sono poi montati su una limousine che li attendeva all'aeroporto.

Entrambi, ripresi dalle telecamere, sono apparsi molto sorridenti.