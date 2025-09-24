Il presidente statunitense Donald Trump parla in occasione dell'80esimo congresso dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. KEYSTONE

Il presidente americano Trump sta davvero perdendo la pazienza con il leader del Cremlino Putin? Dopo un incontro con il capo di Stato ucraino a New York, fa un annuncio che fa drizzare le orecchie.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il governo degli Stati Uniti, l'indisponibilità del Cremlino a negoziare nella guerra in Ucraina e le violazioni dello spazio aereo della NATO da parte dell'aviazione russa hanno indotto il presidente Donald Trump a fare un'inversione di rotta.

Secondo la valutazione di Trump, l'Ucraina, insieme ai suoi alleati, è in grado di riconquistare i territori occupati dalle forze russe - e forse anche di andare «oltre», come ha scritto sui social media.

Non si tratta certo del primo cambio di rotta di Trump nella guerra in Ucraina.

Tuttavia, non solo gli ucraini, ma anche i loro alleati europei e i diplomatici presenti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York sperano in una vera svolta nella guerra e che Trump volti le spalle al presidente russo Vladimir Putin. Mostra di più

«Penso che l'Ucraina, con il sostegno dell'Unione Europea, sia in grado di riconquistare tutta l'Ucraina nella sua forma originaria», ha annunciato Trump dopo un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi a margine del dibattito generale delle Nazioni Unite a New York.

La Russia è debole e sembra una «tigre di carta» dopo tre anni e mezzo senza alcun successo reale sul campo di battaglia, ha scritto il Tycoon sulla sua piattaforma preferita Truth Social.

In precedenza si era anche espresso a favore dell'abbattimento degli aerei russi sul territorio della NATO. In occasione di un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che il suo rapporto con il presidente russo Vladimir Putin «purtroppo non significa nulla».

In passato il presidente USA aveva ripetutamente elogiato i suoi ottimi rapporti con l'mologo russo. Ora è «incredibilmente frustrato con Putin e la Russia», ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

«Putin e la Russia sono in grossi guai economici, ed è ora che l'Ucraina agisca». La NATO continuerà a essere rifornita di armi «in modo che la NATO possa fare ciò che vuole con esse».

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 23 settembre 2025. Immagine: Keystone/EPA/Lukas Coch

Una rottura duratura con Putin?

Questo non è certo il primo cambio di rotta di Trump nella guerra in Ucraina. Tuttavia, non solo gli ucraini, ma anche i loro alleati europei e i diplomatici presenti all'Assemblea generale dell'ONU a New York sperano in una vera svolta nella guerra e in un rifiuto duraturo del presidente russo Putin da parte di Trump.

In passato, il Presidente degli Stati Uniti è stato ripetutamente accusato di mostrare troppa indulgenza nei confronti dell'aggressore Russia, corteggiando Putin e in alcuni casi parlandogli male - mentre a febbraio c'è stato un aperto scandalo con Zelensky davanti alle telecamere della Casa Bianca.

Dopo l'incontro con in Alaska ad agosto, The Donald ha dovuto affrontare aspre critiche per aver riportato il leader del Cremlino, in gran parte isolato, sulla scena mondiale e avergli letteralmente steso il tappeto rosso senza che la Russia facesse concessioni sostanziali. Anche l'annunciato incontro tra Zelensky e Putin non si è concretizzato.

Il ministro degli Esteri statunitense, Marco Rubio, ha spiegato il nuovo tono di Trump con il ritardo della Russia nel processo di pace.

Il Presidente degli Stati Uniti aveva mostrato «straordinaria pazienza» e sperava in una svolta diplomatica per porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, dopo una fase di stasi, ora è iniziata «una fase di potenziale escalation».

Rubio: la pazienza di Trump non è infinita

«Nelle ultime notti e prima ancora, c'è stato il più alto numero di attacchi della storia», ha detto Rubio. Gli Stati Uniti hanno anche osservato la violazione dello spazio aereo e l'ingresso di droni e aerei nel territorio dei Paesi vicini.

Il ministro ha minacciato Mosca di imporre sanzioni economiche e di fornire armi a Kiev. Gli Stati Uniti hanno «opzioni reali» e prenderanno le misure necessarie se la Russia continuerà la sua aggressione.

«Il presidente è un uomo molto paziente. È molto impegnato per la pace, ma la sua pazienza non è infinita», ha detto Rubio.

Zelensky spera in una svolta decisiva

Il presidente ucraino - umiliato da presidente e dal suo vicepresidente JD Vance a Washington a febbraio davanti all'opinione pubblica mondiale e rispedito a casa senza aver ottenuto nulla - ha accolto con favore l'inversione di rotta e ha espresso l'aspettativa che ora Trump porti la pace. «Mosca teme l'America e le presta sempre attenzione», ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Zelensky parlerà poi mercoledì all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Commentando la sua conversazione con Trump subito prima dell'annuncio della nuova linea, il numero 1 ucraino ha dichiarato: «Ho appena incontrato il Presidente Trump e abbiamo parlato di come possiamo finalmente raggiungere la pace. Abbiamo discusso di alcune buone idee. Spero che funzionino».

Zelensky ha anche ringraziato il suo omologo americano per la buona cooperazione. «Il Presidente comprende bene la situazione ed è ben informato su tutti gli aspetti di questa guerra», ha scritto sulla Piattaforma X. «Apprezziamo molto la sua determinazione a contribuire alla fine di questa guerra».

Zelensky ha dichiarato all'emittente statunitense Fox News che il post di Trump su Truth Social è stato una sorpresa per lui. Ora conta sul fatto che egli mantenga la sua posizione sulla questione territoriale.

Il presidente ucraino ha poi parlato di «segnali molto positivi» sul fatto che l'America sarà al fianco dell'Ucraina fino alla fine della guerra.

La reazione degli alleati europei

Anche gli alleati occidentali hanno reagito con sollievo, dopo mesi di discussioni con il numero 1 americano. «Sono lieto che il presidente americano creda nella capacità dell'Ucraina non solo di resistere, ma di far valere i propri diritti insieme a noi», ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Alto rappresentante dell'UE per gli Affari esteri Kaja Kallas ha espresso sentimenti simili.

La Russia, invece, ha inizialmente ignorato il nuovo sviluppo. Il vice ambasciatore russo alle Nazioni Unite Dmitry Polyansky non ha fatto alcun commento riconoscibile su Trump e le sue dichiarazioni nel suo discorso al Consiglio di Sicurezza.

Non si parla più di cessione di territorio

Nelle scorse settimane, Trump aveva anche ventilato l'ipotesi di una cessione di territorio da parte dell'Ucraina nel suo tentativo di porre fine alla guerra per giungere a un accordo di pace tra i due Paesi.

Zelensky respinge questa ipotesi. La Russia, invece, ha finora insistito affinché l'Ucraina ceda i territori controllati dai russi nella parte orientale del Paese.

Nel suo post su Truth Social, Trump non ha chiarito a quale linea del confine ucraino stesse puntando. Non era chiaro se intendesse includere nel territorio ucraino anche la penisola di Crimea, annessa dalla Russia nel 2014. Dopo l'invasione del febbraio 2022, la Russia ha conquistato altre parti del territorio ucraino.