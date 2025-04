Il presidente USA Trump con il suo omologo ucraino Zelensky KEYSTONE

I primi spiragli per la pace in Ucraina, tanto invocati da papa Francesco, potrebbero essersi aperti proprio nel giorno dell'ultimo saluto al pontefice, a San Pietro.

Donald Trump e Volodymyr Zelensky, due mesi dopo il burrascoso incontro allo Studio ovale, si sono ritrovati faccia a faccia tra le navate della basilica, poco prima dell'inizio dei funerali di Papa Francesco: un colloquio di 15 minuti, definito «costruttivo» da entrambe le parti, immortalato da una foto che ha fatto il giro del mondo.

In Vaticano il leader ucraino è stato protagonista di un altro scatto simbolico, insieme a Trump, Emmanuel Macron e Keir Starmer, poi ha incontrato anche Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, per provare a ricompattare l'alleanza transatlantica al fianco di Kiev.

E qualcosa sembra effettivamente muoversi. Gli ucraini sul piatto hanno messo una controproposta al piano della Casa Bianca, per ottenere garanzie di sicurezza a guerra finita, ricevendo delle aperture da Washington.

Quanto alla Russia, il Cremlino ha annunciato di aver ripreso il completo controllo della regione di Kursk, ed alla luce di questa svolta si è detto pronto a riprendere i colloqui con gli ucraini «senza precondizioni».

I capi di Stato e di Governo arrivati a Roma per i funerali del Papa, pur nel rispetto della solennità dell'evento, hanno avuto l'occasione per brevi scambi di vedute su alcune delle principali crisi ancora aperte. Zelensky, dopo aver messo in forse fino all'ultimo la sua presenza, è riuscito a raggiungere la capitale per onorare il pontefice e per ritrovare i partner occidentali, soprattutto Trump.

Trump e Zelensky seduti uno di fronte all'altro

L'immagine è quella di due leader seduti uno di fronte all'altro, vicinissimi, che discutono animatamente con espressione seria. Al termine, entrambe le parti si sono dette comunque soddisfatte. «Molto produttivo», è stato il commento della Casa Bianca.

«Un incontro simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero i risultati sui punti discussi», ha sottolineato Zelensky. Se non altro, c'è stato un riavvicinamento dopo quel drammatico 28 febbraio, quando il presidente ucraino era stato cacciato dalla Casa Bianca.

Rispetto ai nodi sul tavolo il New York Times ha fatto filtrare la posizione ucraina, che punta a mitigare la proposta americana, considerata troppo favorevole a Mosca. Kiev in particolare chiede di non limitare le dimensioni del proprio esercito e che in territorio ucraino venga schierato un contingente di sicurezza europeo sostenuto dagli Usa, per scoraggiare future aggressioni russe.

In quest'ottica l'adesione a breve alla Nato non sembra più una priorità: lo stesso Zelensky ha ammesso che in questa fase bisogna essere «pragmatici».

E la risposta di Washington sulle garanzie di sicurezza sarebbe stata positiva. Sempre secondo fonti giornalistiche, gli Usa si sono offerti di fornire intelligence e supporto logistico ad un contingente europeo di peacekeeper. Andando incontro alle richieste di Londra e Parigi, che di questa missione militare sarebbero capofila nell'ambito della coalizione dei volenterosi.

Segnali contrastanti dalla Russia

Riguardo alla Russia, invece, Trump ha inviato segnali contrastanti. Da una parte ha accolto con favore gli esiti dell'ultimo incontro a Mosca tra Steve Witkoff e Vladimir Putin, sostenendo che l'accordo tra le due parti in conflitto sarebbe ad un passo.

Poi però ha insinuato che Putin lo stia «prendendo in giro», tergiversando sulla tregua, ed è tornato a minacciarlo di nuove sanzioni. A complicare le cose c'è anche la questione dei territori.

Perché gli americani sarebbero disposti a lasciare tutto alla Russia, dalla Crimea alle altre quattro regioni ucraine occupate. Mentre Kiev, almeno sulla carta, non è disposta a concessioni.

Zelensky chiede innanzitutto un cessate il fuoco completo

Zelensky, prima di qualunque negoziato, chiede innanzitutto un cessate il fuoco completo. E su questo punto ha ottenuto la sponda degli alleati europei nei colloqui a Roma a margine dei funerali del Papa.

«Mosca dimostri concretamente che vuole la pace», sono state le parole della premier Meloni dopo l'incontro con il leader ucraino. «Ora tocca al presidente Putin», le ha fatto eco il presidente francese Macron, riferendo che è stato avviato «un lavoro di convergenza» tra i volenterosi, Kiev e Washington per arrivare ad «una tregua solida».

L'Ue, infine, ha ribadito il «sostegno» all'Ucraina «al tavolo delle trattative», ha assicurato a Kiev la presidente della Commissione von der Leyen.