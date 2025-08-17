  1. Clienti privati
Dopo le umiliazioni Zelensky torna alla Casa Bianca, con Trump un rapporto con alti e bassi

SDA

17.8.2025 - 18:15

Non ci sarà il tappeto rosso ad attendere Volodymr Zelensky alla Casa Bianca ma l'amaro ricordo dell'ultima volta che vi ha messo piede. Lo scorso 28 febbraio nello Studio Ovale il presidente ucraino fu umiliato da Donald Trump e dal suo vice Jd Vance, preso in giro da un giornalista per l'abbigliamento giudicato «non consono» all'occasione e cacciato bruscamente dalla West Wing.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington, Stati Uniti, il 28 febbraio 2025.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington, Stati Uniti, il 28 febbraio 2025.
KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO/POOL

Keystone-SDA

17.08.2025, 18:15

17.08.2025, 18:28

«Torna quando sei pronto per la pace», gli aveva intimato The Donald alla fine di quella che tutti i media mondiali definirono una vera e propria imboscata, con il numero due del presidente americano che aveva perfino rinfacciato a Zelensky di non aver mai «ringraziato» gli Stati Uniti per il sostegno ricevuto.

Uno scontro drammatico, una rottura profonda in parte ricucita due mesi dopo nel faccia a faccia di quindici minuti nella navata di San Pietro, poco prima l'inizio dei funerali di Papa Bergoglio.

L'immagine di quell'incontro, i due leader seduti uno di fronte all'altro e alle loro spalle tutta la maestosità della Basilica, ha segnato anche simbolicamente l'inizio di una nuova fase nei rapporti tra Washington e Kiev.

Trump e Zelensky a San Pietro il 26 aprile 2025. 
Trump e Zelensky a San Pietro il 26 aprile 2025. 
KEYSTONE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

I due si sono poi rivisti a margine del vertice Nato in Olanda, a giugno. «Abbiamo avuto momenti difficili, ma non non poteva essere più gentile», disse dopo quell'incontro Trump.

Zelensky questa volta non sarà solo

Ora, Zelensky torna alla Casa Bianca dopo il vertice con Vladimir Putin in Alaska e le pressioni del commander-in-chief di accettare un accordo. Ma questa volta, il leader ucraino non sarà solo e soprattutto in questi mesi si è preparato ad affrontare la fossa dei leoni di Trump.

Tra i leader europei che lo accompagneranno ci sono, infatti, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer, che gli hanno fornito una serie di indicazioni precise su come rivolgersi al presidente americano suggerendo un atteggiamento meno aggressivo e dimostrazioni più esplicite di gratitudine per il supporto degli Stati Uniti.

Non a caso il leader ucraino si è affrettato a ringraziare Trump su X per l'invito. «Sono molto grato», sono state le parole scelte da Zelensy nel suo post. E, nonostante il tappeto rosso e l'applauso allo zar, il presidente dell'Ucraina rientrerà nello Studio Ovale, un luogo che Putin non vede dal 2005.

