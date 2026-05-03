Medio OrienteTrump: «Esaminerò a breve la proposta dell'Iran, ma non credo sia accettabile»
SDA
3.5.2026 - 08:02
«Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth.
Keystone-SDA
03.05.2026, 08:02
03.05.2026, 08:07
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«Non riesco a immaginare sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni», ha messo in evidenza Trump.