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Medio Oriente Trump: «Esaminerò a breve la proposta dell'Iran, ma non credo sia accettabile»

SDA

3.5.2026 - 08:02

Il presidente americano Trump ieri a West Palm Beach.
Il presidente americano Trump ieri a West Palm Beach.
Keystone

«Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth.

Keystone-SDA

03.05.2026, 08:02

03.05.2026, 08:07

«Non riesco a immaginare sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni», ha messo in evidenza Trump.

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