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Medio Oriente Trump estende al 6 aprile lo stop agli attacchi all'Iran

SDA

26.3.2026 - 21:47

Nuovo annuncio a sorpresa di Donald Trump: sospesi per altri dieci giorni gli attacchi impianti energetici iraniani.
Nuovo annuncio a sorpresa di Donald Trump: sospesi per altri dieci giorni gli attacchi impianti energetici iraniani.
Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha esteso di 10 giorni la sospensione degli attacchi contro il settore energetico iraniano, fino alle 20:00 del 6 aprile, ora di Washington.

Keystone-SDA

26.03.2026, 21:47

26.03.2026, 21:50

«Su richiesta del governo iraniano, la presente dichiarazione serve a comunicare che sospendo il periodo di distruzione degli impianti energetici per 10 giorni, fino a lunedì 6 aprile 2026, alle ore 20:00 (ora della Costa Orientale).

I colloqui sono in corso e, nonostante le erronee dichiarazioni contrarie diffuse dai media delle «Fake News» e da altri soggetti, stanno procedendo molto bene», ha scritto il tycoon in un post su Truth.

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