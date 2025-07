La sede di News Corporation a New York, la società di Rupert Murdoch proprietaria, fra l'altro, del Wall Street Journal. Keystone

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto causa al Wall Street Journal, News Corp e Murdoch in Florida per diffamazione e calunnia in seguito alla lettera a Jeffrey Epstein pubblicata dal giornale. Lo riportano i media americani.

Il proprietario del quotidiano, Dow Jones, ha affermato che il giornale si difenderà «vigorosamente» contro la denuncia. Frattanto, secondo la CNN Trump punta a ottenere 10 miliardi di dollari.

Sul suo social Truth, Trump ha giustificato la denuncia con la necessità di contrastare le «fake news».