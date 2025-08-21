  1. Clienti privati
Guerra Trump fa un passo indietro dalla mediazione tra Russia e Ucraina

SDA

21.8.2025 - 16:24

Mosca e Kiev dovrebbero incontrarsi da sole, secondo Donald Trump.
Mosca e Kiev dovrebbero incontrarsi da sole, secondo Donald Trump.
Keystone

Donald Trump ha deciso di fare un passo indietro nella mediazione Russia e Ucraina e vuole che Mosca e Kiev organizzino un incontro tra i loro leader senza intervenire direttamente per ora. Lo hanno riferito funzionari della Casa Bianca al Guardian.

Keystone-SDA

21.08.2025, 16:24

21.08.2025, 16:37

In un'intervista con il conduttore di talk Mark Levin martedì, il presidente ha anche affermato di ritenere che sarebbe stato meglio per Putin e Zelensky incontrarsi senza di lui, in un primo momento. Un alto funzionario Usa ha definito la nuova posizione del tycoon una sorta di «atteggiamento attendista», testimoniato anche dal fatto che Trump ha affidato il dossier a Rubio.

«È molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il Paese invasore. È come una grande squadra che ha una difesa fantastica, ma non può giocare in attacco. Non c'è possibilità di vincere!», ha poi scritto Trump su Truth tornando a parlare della guerra in Ucraina.

«E così è stato con l'Ucraina e la Russia. Il corrotto e incompetente Joe Biden non ha permesso all'Ucraina di attaccare ma solo di difendersi e come è andata?», ha attaccato il presidente americano ribadendo che «questa è una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente» e annunciando che «ci aspettano tempi interessanti».

