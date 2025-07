Il controverso «big beautiful bill» è ormai legge. Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il «big beautiful bill», il budget contenente tutte le sue promesse elettorali, dal taglio delle tasse ai fondi per la lotta all'immigrazione.

Keystone-SDA SDA

Trump ha firmato il provvedimento, trasformandolo in legge, nel South Lawn della Casa Bianca.

La legge crea «ricchezza per la classe media e rafforza i confini», ha detto sottolineando che l'America è entrata nell'«età dell'oro».

«Abbiamo patito quattro anni di imbarazzo. Ma ora stiamo vincendo: siamo tornati, siamo di nuovo rispettati. I mercati finanziari sono ai massimi di tutti i tempi, e lo resteranno» ha aggiunto Trump.

Giovedì la Camera dei rappresentanti ha approvato con 218 voti a favore e 214 contrari, a due giorni dal via libera del Senato.

Il provvedimento, tra i più ampi e controversi degli ultimi anni, prevede - tra le misure principali - tagli fiscali (anche sulle mance), più fondi per la sicurezza e la difesa, ma anche riduzioni sostanziali alla spesa sociale, in particolare ai programmi sanitari come Medicaid.