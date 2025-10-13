  1. Clienti privati
Medio Oriente Trump firma l'accordo di pace per Gaza

SDA

13.10.2025 - 18:37

Il vertice di Sharm el-Sheikh
Keystone

Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik.

Keystone-SDA

13.10.2025, 18:37

13.10.2025, 18:52

Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori dell'accordo. Il pubblico ha tributato un applauso.

«Ciò che abbiamo realizzato insieme in questi ultimi giorni cambierà la storia e sarà ricordato per sempre», ha detto Trump ai leader, secondo gli estratti anticipati dalla Casa Bianca.

«Questo è il giorno per cui le persone in questa regione e in tutto il mondo hanno lavorato, lottato, sperato e pregato», ha aggiunto.

«Con l'accordo storico che abbiamo appena firmato, le preghiere di milioni di persone sono state finalmente esaudite. Insieme, abbiamo realizzato l'impossibile. Finalmente, abbiamo la pace in Medio Oriente», ha sottolineato.

«I primi passi verso la pace sono sempre i più difficili, e oggi li abbiamo compiuti insieme. Tutto lo slancio ora è rivolto verso una pace grande, gloriosa e duratura», ha proseguito Trump.

