Medio Oriente Trump: «Formato il Consiglio di pace per Gaza, a breve i nomi»

SDA

16.1.2026 - 07:01

Il presidente per ora non ha svelato i nomi dei componenti.
Keystone

«È per me un grande onore annunciare la formazione del Consiglio per la Pace. I membri saranno annunciati a breve, ma posso affermare con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo».

Keystone-SDA

16.01.2026, 07:01

16.01.2026, 09:03

Lo ha annunciato Donald Trump su Truth parlando del Board of Peace per Gaza. Gli inviti a partecipare sono stati inviati due giorni fa e Trump ha selezionato personalmente chi ne farà parte.

I nomi potrebbero essere annunciati dal tycoon al Forum economico di Davos (GR) la prossima settimana. Del consiglio di 12 membri, la cui formazione rientra nella fase due del piano elaborato dal presidente americano, dovrebbero far parte i principali leader europei.

Per il Wall Street Journal a tenere i rapporti tra il Board e il comitato tecnico di 15 palestinesi incaricato di gestire gli affari correnti a Gaza sarà Nickolay Mladenov, ex inviato Onu per la pace in Medio Oriente ed ex ministro degli Esteri bulgaro.

Ma secondo il Financial Times gli Stati Uniti vogliono anche l'istituzione di un comitato esecutivo del «consiglio», di cui faranno parte Steve Witkoff e Jared Kushner.

